Euclides Acevedo no descarta utilizar fuerza pública para evitar aglomeración

"Ani ñañembyaty hetaiterei (no nos aglomeremos), en la época de (Alfredo) Stroessner tres tipos eran apresados porque conspiraban, hoy día más de 10 personas no vamos apresar, pero vamos a decirles anivéna (ya no), porque no es conspiración, pero es algo peor, que es el atentado a la salud pública", expresó en una conferencia de prensa realizada este sábado en el Ministerio de Defensa.

Mencionó que si no hay salud, no hay trabajo, diversión ni educación, por lo que es una "cosa seria" evitar la aglomeración de personas, por lo que pide la comprensión y la solidaridad de la ciudadanía.

Afirmó que, en caso contrario, el Estado va a tener que recurrir "a su fuerza coercitiva, inapelable" y que a eso no quiere llegar.

"La salud pública es la conspiración más jodida que tiene el Estado", manifestó.

Refirió que hay un plazo de 15 días, decretado por el Gobierno, para evitar las aglomeraciones, por lo que están viendo cómo se comporta la ciudadanía y que lo más importante es controlar la mitigación del Covid-19.

"Me voy a reunir con el comandante de la Policía Nacional (Francisco Resquín) de tal suerte que toda la dotación policial esté al servicio de la ciudadanía donde persuasiva, educada y cordialmente, pero con mucha firmeza, le va a decir a la gente 'anína ñañembyatyeterei, 10 ñanderetáma' (no nos aglomeremos, 10 ya somos muchos", expresó.

Dijo que aquellas personas que estén en plena embriaguez en la vía pública serán detenidas, porque atentan contra el orden público y, en este momento, cualquier desadaptación ciudadana debe ser castigada con la fuerza de la ley.

"Exhortamos a la ciudadanía al amoroso rigor de la solidaridad que exigen nuestros tiempos, seamos coherentes y responsables con la resolución del Ministerio de Salud. La fuerza pública estará al servicio y en apoyo de las instituciones y, particularmente, de los microempresarios, empresarios, prestadores de servicio, en el sentido de contemplar los protocolos sanitarios", expresó.

Cierre parcial de fronteras

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó que desde este lunes se tomarán medidas más rigurosas para contener la propagación del Covid-19, entre ellas, el cierre parcial de las fronteras.

Pidió no salir de las casas e instó a los comerciantes a respetar la orden de evitar aglomeración de personas; de lo contrario, las medidas serán más rigurosas.

Siete casos confirmados de coronavirus

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó este sábado que el número de personas infectadas con coronavirus se mantiene en siete. Insistió en que la mejor manera de prevenir que aumenten los casos es quedarse en casa.