Mario Abdo anuncia cierre parcial de las fronteras y repudia proselitismo

El anuncio fue realizado tras una reunión con su equipo de Gobierno, ayer en la sede del Ministerio de Defensa. El trabajo se lleva a cabo, indicó Abdo Benítez, en conjunto con Migraciones, con el objetivo de reducir al mínimo posible los pasos fronterizos.

“Vamos a preparar un plan donde vamos a reducir los ingresos de frontera, vamos a cerrar varios de los lugares y vamos a reducir los ingresos y egresos de la frontera, para que haya mayor control”, señaló el presidente.

TELERREUNIÓN. El mandatario paraguayo además adelantó que mañana a las 11.00, todos los presidentes de la región, convocados por el chileno Sebastián Piñera y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), se reunirán en teleconferencia.

La finalidad es que la medida de cerrar fronteras sea una iniciativa regional. “Y que no sea unilateral, por respeto a los vecinos”, explicó Abdo.

Oportunismo. El presidente lamentó que varios candidatos de las elecciones municipales utilicen la crisis sanitaria para hacer proselitismo. “Le pido por favor a quienes están haciendo política utilizando los alcoholes, eso es una falta de ética y una manipulación que no corresponde. Que no se haga política con este momento que está viviendo nuestro país, en esta realidad que nos tiene que encontrar juntos y en buena fe y no de manera oportunista”, sentenció Abdo, en referencia a los aspirantes a cargos electivos que repartían alcoholes en gel con sus fotografías.

Igualmente, el presidente comentó que junto con el Ministerio de Salud y militares llevan a cabo una evaluación del nivel de acatamiento del decreto sobre medidas de mitigación contra el avance del coronavirus. Pretenden que la resolución tenga efectos más restrictivos y con mayor presencia. “Es mejor hacer un sacrificio ahora, al inicio, y después tener un proceso de recuperación antes que hacer a medias, entonces, estamos buscando los mecanismos para ser más rigurosos con todo tipo de control y por sobre todo generar más conciencia”, señaló.

Pidió no salir de las casas e instó a los comerciantes a respetar la orden de evitar aglomeración de personas, de lo contrario, las medidas serán más rigurosas.

acciones fuertes. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, explicó que el cierre parcial de las fronteras afectará a las personas, no a las mercaderías.

Por otro lado, pidió respetar las restricciones como no salir de las casas y no acudir a locales gastronómicos y otros sitios de aglomeración de personas. Dijo que las fuerzas de seguridad estarán al servicio de empresarios y microempresarios.

Agregó que es necesario que la ciudadanía comprenda la situación, o en caso contrario tendrán que recurrir a las fuerzas coercitivas.

Hizo un llamado a las personas que consumen bebidas alcohólicas en las veredas para que eviten esa práctica.

Falta de agua. El presidente de la Essap, Natalicio Chase, anunció que se ordenó la excavación de pozos en 10 barrios considerados críticos, y que podría ser ampliada esa cifra. Las obras se estarían concretando en una semana.

Puntualizó que la situación de falta de agua en Luque se estaría regularizando al cien por ciento.

Detalló que en la Gran Asunción existen 250.000 usuarios mientras que en todo el país la cifra es de 380.000, y no se da abasto.

Multas. También el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, pidió que se tome conciencia y mencionó que seguirá el servicio de recolección de basura.

No descartó multas a los locales que no cumplan con las restricciones de evitar aglomeración.

Informó también que las tareas con la Essap comenzarán en los barrios Obrero, Tacumbú y Nazareth.