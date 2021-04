"Nosotros en el Buen Pastor no le podemos llevar porque tenemos dos casos confirmados de Covid y 60 casos que están pendientes del resultado del hisopado. En los alrededores no tenemos un penal abierto por la situación epidemiológica", explicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Genes Meza y otros cuatro jóvenes se encuentran procesados por la quema de Colorado Róga, local de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

"Pasaron un listado de 45 mujeres, en ese listado está su nombre. Las opciones que tenemos son Encarnación, Misiones o Villarrica", puntualizó y aclaró que se descartaron las dos últimas opciones porque no se dan las condiciones.

La secretaria de Estado siguió explicando que es la Policía Nacional la que pasa una lista de las personas que deben pasar a los penales y que desde el Ministerio de Justicia "van viendo dónde se los puede enviar".

Sobre el caso de la joven estudiante, indicó que no puede ser remitida al Buen Pastor ya que están con cierre epidemiológico por 30 días.

El Ministerio Público ordenó la detención e imputación de los jóvenes el 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Todos estuvieron presentes en la última manifestación ciudadana contra el Gobierno de Mario Abdo Benítez que, nuevamente, terminó con disturbios y enfrentamientos. La quema del local del Partido Colorado se produjo esa misma noche.

Desde el Frente Guasu exigen al Tribunal de Apelación rever la prisión preventiva contra los tres estudiantes universitarios, ordenada por la jueza Hilde Benítez Vallejos. Consideran la situación como arbitraria.