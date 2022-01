"Al respecto, (la Cancillería) rechaza categóricamente dichas declaraciones, por considerarlas infundadas, injuriosas y desacertadas, al no ajustarse a la verdad e ir en contra de decisiones ya adoptadas por organismos internacionales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual por unanimidad dispuso que el Estado paraguayo no es responsable de los hechos denunciados por el citado prófugo de la Justicia", expresa la publicación.

Asimismo, anuncia que elevará la protesta ante el gobierno de Finlandia y redoblará sus esfuerzos ante el mismo, ampliando la solicitud de cancelación del estatus de refugiado tanto de Martí, Arrom y Víctor Colmán.

Adelanta que insistirá por los canales correspondientes en la República Oriental del Uruguay para la cancelación del estatus de refugiado a efectos de que los citados prófugos de la justicia puedan ser juzgados en el Paraguay.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez más, repudia el hecho que personas prófugas de la Justicia sigan utilizando una institución tan importante como lo es la del refugio, para eludir sus responsabilidades ante la justicia", afirma la Cancillería.

En la entrevista, Martí negó tajantemente las acusaciones de haber participado, a finales de 2001, en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del ex ministro de Hacienda, Enzo Debernardi, y de ser dirigentes del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

Afirmó que las acusaciones por el secuestro son un montaje del Gobierno para criminalizar y estigmatizar la lucha de los movimientos de izquierda por la democracia en su país.

"En Paraguay no hay democracia, no hay estado de derecho. La dictadura cayó en 1989, pero el mismo partido que era el brazo político de la dictadura (el Partido Colorado) continúa en el poder hasta hoy. Tal partido ya no es un partido político, es una organización mafiosa, de narcotraficantes, es una organización que viola los derechos humanos de forma sistemática en mi país", añadió.

Martí concedió esta entrevista a la agencia EFE al tiempo de denunciar que este lunes al cumplirse 20 años de su supuesto secuestro y tortura por un grupo parapolicial.