Estacionamiento tarifado: ¿Pagarán residentes de edificios y barrios residenciales?

Las dos normativas pasaron a la Intendencia para que puedan ser promulgadas.

Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, se refirió este viernes al caso de los frentistas que sean inquilinos de edificios y no cuenten con estacionamiento, y también al caso de los barrios residenciales Las Mercedes y Carmelitas, donde regirá la tarifa de horario nocturno.

Estos aspectos deberán definirse en la reglamentación que tiene pendiente la Comuna capitalina. El funcionario anticipó a radio Monumental 1080 AM algunos puntos que ya se están estudiando al respecto.

Primero, se refirió a los barrios residenciales y mencionó que por cada vecino se va a tener en cuenta la habilitación vehicular, si pertenece al municipio o no, para determinar si le corresponde o no pagar la tarifa de horario nocturno.

“Si la habilitación es de Asunción, genera de por sí una situación de beneficio. Pero si se entra en una situación de determinar por vecino o residente de la zona, se desvirtúa, porque nosotros queremos que aquel que no tiene habilitación de Asunción, pero reside en Asunción, tenga la habilitación de Asunción”, agregó.

Dijo que no puede definir el estacionamiento tarifado teniendo en cuenta solamente si la persona es vecina o no, porque eso puede implicar irregularidades en los contratos de inquilinos o del documento de vida y residencia que “hagan” figurar que una persona habita en determinado sitio.

“Por eso mantenemos que ese sea el criterio (sobre la habilitación) y no otro que sea por vecino”, afirmó Federico Mora.

Enfatizó que la medida o unidad de control será a partir de las habilitaciones de los vehículos de los residentes.

Explicó que la Comuna planteó abarcar el barrio Las Mercedes tras las constantes denuncias de los vecinos por la presencia de cuidacoches en la zona, donde ahora proliferan restaurantes, cafeterías y bares.

“Entonces, hay esa búsqueda de dar respuestas a los vecinos. En el barrio Carmelitas, si hay un residente, se haría la excepción. Me parece que en esa ubicación no existe mayor polémica o situación parecida”, prosiguió.

La tarifa nocturna tiene el mismo valor de la tarifa general, que es G. 4.500 por hora. En los barrios residenciales estará vigente los viernes, de 20:00 a 00:00; sábados y domingo, de 20:00 a 02:00, manifestó Federico Mora.

En cuanto a los frentistas que viven en edificios y no tienen cocheras, resaltó que no pagarán por el estacionamiento en estas mismas franjas horarias.

“En general, esto no aplica en la noche. Entonces, aquellos frentistas que no tengan estacionamiento van a poder seguir utilizando ese espacio, que ya lo venía utilizando más allá de que por sí estamos hablando de un espacio público, que es de un uso público y amplio”, mantuvo.

“Partiendo luego de que ese no es un lugar reservado, ese es un lugar público, que en todo caso lo puede usar si no tiene ocupación, pero no desde el punto de vista de que el lugar era luego mío”, añadió.

No obstante, está en manos de la Municipalidad de Asunción determinar la reglamentación que vaya a definir el pago o no de los residentes de edificios y barrios residenciales.

El horario tarifado en general será de 7:00 a 18:00 en las principales calles del centro de Asunción y los barrios de Sajonia y Villa Morra, con sus zonas de influencia. El horario nocturno también regirá en la zona de Villa Morra y locales nocturnos del centro capitalino.

Los asuncenos con habilitación vehicular de la capital tendrán un descuento del 50%, además de dos horas gratuitas por día.