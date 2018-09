Escrachan frente a su casa a intendente de Hernandarias

Una de las personas que participó del escrache, quien pidió a Última Hora que no se diera a conocer su nombre, comentó que principalmente reclaman el hecho de que Rojas no haya reconocido como titular de la comisión a la persona que eligieron. Agregó que el intendente busca imponer a "socios políticos".

Manifestación en Hernandarias.mp4 La manifestación inició este lunes cerca de las 19.00. Edgar Medína

Asimismo, el denunciante indicó que la comunidad ya no cree en el jefe comunal ya que "no escucha la voz del pueblo" y porque, a pesar de que prometió que solucionaría el problema, no cumplió con su palabra.

"Nosotros estamos más de 100, no escuchó la voz del pueblo y muchas veces ya nos mintió, dijo que iba a solucionar y no solucionó", indicó.

El ciudadano anunció, además, que no se detendrán con la protesta hasta que se solucione el problema de la comisión. "Nosotros ya no queremos más (pretextos). Ponen como excusa que somos de otro grupo político. Esto no es político, el pueblo ya se despertó, la juventud ya se despertó", expresó.