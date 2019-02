Entretenida igualdad

Ricardo Oliveira abrió la cuenta para los brasileños, pero el elenco charrúa igualó mediante Federico Rodríguez, cerca del final del primer tiempo. En la complementaria, nuevamente Oliveira aventajó al Mineiro, pero Danubio volvió a establecer la paridad, a través de Sergio Felipe.

La revancha será el martes 12, a las 18.15, hora paraguaya en el Arena Independencia. Mientras que en Perú, Melgar, con el central paraguayo, David Villalba, derrotó 1-0 a la Universidad de Chile

Hoy se enfrentan a las 18.15, Delfín vs. Caracas y Defensor Sporting vs. Barcelona de Guayaquil. Mientras que a las 20.30, se miden Palestino vs. DIM y Talleres vs. São Paulo.

empate en la Suda. En el inicio de la Conmebol Sudamericana, Unión La Calera de Chile y Chapecoense, de Brasil, igualaron 0-0. En el Chape estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó el volante Edgardo Orzusa.

Hoy se enfrentan a las 20.30, en Río de Janeiro, Botafogo ante Defensa y Justicia, en Río de Janeiro.

REUTERS