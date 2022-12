El príncipe Enrique y su esposa Meghan comparan como “golpe de comunicación”, según ellos, la disculpa del diario The Sun por una columna que ataca de manera virulenta a la duquesa de Sussex.

El periódico británico señaló el pasado viernes que lamentaba la publicación de la columna, que retiró de su página web y su hemeroteca, y expresó sus sinceras disculpas.

“El hecho de que The Sun no haya contactado a la duquesa de Sussex para disculparse demuestra sus intenciones. No es más que un golpe de comunicación”, afirmó este sábado un portavoz de Enrique y Meghan.

“Si el público merece el arrepentimiento de la cabecera por sus peligrosas afirmaciones, no estaríamos en esta situación si The Sun no estuviera continuamente aprovechando y explotando el odio, la violencia y la misoginia”, prosiguió el vocero.

El polémico artículo suscitó un récord de quejas (más de 20.000) ante el defensor británico de medios y numerosas condenas de personalidades públicas.

Para justificarse, Clarkson mencionó “una referencia torpe a (la serie) Juego de Tronos”.

“Esto se lo ha tomado mal mucha gente. Estoy horrorizado por haber causado tanto dolor y seré más prudente en el futuro”, escribió.

En una de las secuencias más recordadas de Juegos de Tronos, un personaje femenino sufre una “marcha de la vergüenza”, en la cual se ve obligada a pasear desnuda por las calles mientras la gente le arroja basura.

La columna del polémico presentador británico Jeremy Clarkson en el tabloide The Sun ha sido el artículo más denunciado y que más quejas ha recibido la organización que vela por las normas en la prensa del Reino Unido.

La llamada Organización de Normas de la Prensa Independiente (Ipso, por sus siglas en inglés) informó que el pasado lunes recibió más de 17.500 denuncias.

El artículo atrajo numerosas críticas de políticos e incluso de su propia hija, Emily Clarkson.