Sandra Mereles, una de las manifestantes, expresó que cuando intentan presentar sus carpetas para incorporarse a un hospital, por lo general se pide al interesado presentar la misma en las oficinas de la cartera sanitaria.

Sin embargo, cuando acuden al Ministerio de Salud tampoco son recibidas las carpetas.

"Siempre nos dicen que los directores de hospitales tienen que pedir por nosotros, pero venimos y se queda acá la carpeta (en Salud Pública). No hay una lista de qué contratos van a salir tampoco", remarcó la enfermera en NPY.

Mereles dijo que este grupo, que está conformado por unos 200 enfermeros y enfermeras de diferentes puntos del territorio nacional, ya presentó varias notas con respecto al proceso y que en una sola vez fueron escuchados sus reclamos.

Desde entonces, no tuvieron respuestas hasta la fecha. "Nos dicen que no van a recibir las carpetas, y constantemente vemos que salen contratos. Queremos saber por qué no nos reciben y a quién acudir", cuestionó.

Asimismo, enfatizó que ya presentaron el reclamo "por las buenas", pero que "nunca" son contestados. Piden que las autoridades realicen concursos por méritos para obtener los cargos y que salga una lista oficial.

Los profesionales esperaban ser incorporados a hospitales durante la pandemia del Covid-19, puesto que se previó ampliar el plantel de personal de blanco en el sistema público sanitario.

A inicios de abril incluso la autoridad sanitaria lanzó una plataforma que fue presentada como la Red Nacional de Voluntarios de la Salud, a fin de hacer un registro de profesionales de la salud que no están ligados a la cartera sanitaria y deseen unirse a la lucha contra el virus.

La cuarentena había sido dispuesta por el Gobierno en marzo para preparar a los hospitales con equipos individuales de protección, insumos médicos y equipamientos, pero hasta la fecha se registraron varias irregularidades y todavía no se llegó al objetivo. Paraguay tiene 1.289 casos de coronavirus, 11 muertes y 650 recuperados hasta este lunes.