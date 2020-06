En ese sentido, un hombre denunció estar cansado de ser el blanco preferido de los delincuentes y afirmó haber sido víctima de hurtos en once oportunidades, sin que la policía haya podido identificar y menos aún aprehender al o los autores de estos hechos.

Se trata de Víctor Sandoval, domiciliado en el barrio Santa María -sector Seminario- Encarnación, Itapúa, quien recurrió a la prensa desesperado por la situación que está viviendo debido a la nula acción policial. Contó que los malvivientes ya le ocasionaron grandes pérdidas económicas.

Casa de hombre 11 veces asaltado.jpeg Foto: Gentileza.

Según la denuncia, en la noche del miércoles nuevamente fue víctima de otro asalto en su domicilio, de donde los delincuentes se alzaron con G. 350.000 de dinero en efectivo, una arma de fuego y herramientas de trabajo.

“Solo pido que se conozca lo que está pasando, ya hice muchas denuncias, la policía no da respuestas. Solo vienen a mirar, y no puede ser que en 11 veces que fui víctima la Policía en ninguno de los casos haya podido dar con los autores del hecho", lamentó.

11 veces asaltado encar.jpeg Foto: Gentileza.

La víctima alega que ya teme por su vida, porque no sabe cómo reaccionarán los delincuentes la próxima vez. “Si no me matan a mí, les voy a tener que matar yo a ellos”, añadió Sandoval.

El hombre dijo que por la inoperancia policial, la ola de inseguridad reina en la zona y que en cada robo realizó las denuncias, pero no obtuvo ningún resultado, ni siquiera pistas de quiénes podrían ser los responsables.

En relación al ultimo hecho, en el lugar quedaron las “herramientas” utilizadas por los desconocidos para forzar la puerta y apoderarse de los objetos de valor.

Otros robos en la ciudad

Mas allá de la situación que afecta a Víctor Sandoval, a diario se reportan otros hechos de robos y hurtos en diferentes barrios de Encarnación, como también en otras localidades de Itapúa.

Uno de esos violentos hechos se registró esta madrugada en el barrio Chaipé de Encarnación, donde una familia fue víctima de un asalto de parte de tres sujetos que irrumpieron en la vivienda, llevándose unos G. 5 millones y joyas varias.

Según la denuncia, los malvivientes violentaron una puerta y entraron a la casa, maniataron a tres miembros de la familia (una mujer y sus dos hijos) para alzarse con todo lo que hallaron a su paso. Los mismos actuaron con arma de fuego en mano y llevaban puesto pasamontañas.

El atracó ocurrió alrededor de las 1.15 de este jueves y resultaron victimas María Cornelia Fretes (51) y sus hijos, María Fretes (29) y Kevin Fretes (23).

asalto a madre e hijos encarnación.jpeg Foto: Gentileza.

La mujer relató que los delincuentes usaron un tablón para derribar la puerta e ingresar al interior de la casa, donde a punta de arma intimaron a las víctimas exigiendo la entrega de dinero. Las víctimas fueron maniatadas de pies y manos y fueron encerradas en una habitación.

Según la denuncia radicada en la Comisaria 114ª, los asaltantes revolvieron el lugar buscando el dinero y objetos de valor.

Los efectivos policiales de dicha comisaría tomaron intervención y en la incursión en un bosque cercano a la vivienda de la víctima, hallaron el celular robado que fue abandonado por los delincuentes.

El violento hecho está siendo investigado por agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional.