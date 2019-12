En la Cámara Baja intentaron creación de dos nuevos distritos

Ambos proyectos ya fueron incluidos en varias oportunidades en el orden del día, pero son aplazados por los conflictos que se generan entre los legisladores de la zona, principalmente entre los de Amambay. Ayer de nuevo sucedió lo mismo, y la sesión quedó sin cuórum cuando quisieron incluir la distritación de Chirigüelo en una solicitud de sesión extraordinaria.

La diputada liberal Celeste Amarilla se refirió a lo sucedido y explicó que el tratamiento de la creación del distrito de Campo Aceval sí estaba en el orden del día, y Colorado Añetete quiso incluir a Chirigüelo, cuyo estudio había quedado postergado sine die. “Eso no es correcto, no es estatutario (...), no corresponde el tratamiento. Pasa que las mayorías siempre se equivocan, en el sentido de que porque son más quieren imponer su posición”, dijo Amarilla.

Agregó que los colorados podían haber convocado más temprano una extraordinaria, pero no aprovechar el tratamiento de Campo Aceval para incluir a Chirigüelo. “No está nuestro representante de Chirigüelo. Recién estábamos haciendo un concurso de quién es más chaqueño, porque el resto no podía opinar, y resulta que ahora sin la presencia de nuestro representante de Amambay (Robert Acevedo), se va a tratar a tambor batiente Chirigüelo”, cuestionó la diputada liberal.

Agregó que Juan Acosta, que es de Chirigüelo, quiere convertir a toda costa esta localidad en municipio, “y es una localidad que no amerita ser municipio, porque es prácticamente un barrio de Pedro Juan Caballero, donde, bien lo dijo el diputado Acevedo, posiblemente vamos a tener un narco otra vez de intendente, o posiblemente va a ser la esposa de Acosta la intendenta”.

Lamentó que Acosta para lo único que habló en un año y medio fue para pedir el distrito de Chirigüelo. “Pregúntenle cuál es su interés, yo hasta ahora no le conocía, le conocí cuando pidió por Chirigüelo”, manifestó.

La creación de estos municipios se plantea en momentos en que desde el mismo Gobierno se admite que se enfrenta una recesión económica, pero los legisladores buscan crear nuevos cupos para la función pública, cuando faltan siete meses para las internas partidarias con miras a las elecciones municipales.