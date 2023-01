La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil anticipó días pasados que podría ser habilitado para el tránsito de vehículos pesados en abril. Según el diario Gazeta do Povo, se trata de una previsión inicial que tendría que ser resuelta entre los órganos pertinentes de Paraguay y Brasil.

Sin embargo, el asesor de Itaipú manifestó a radio Monumental 1080 AM que no estaba en conocimiento de ello. "Al menos dentro de mi campo no tengo ninguna información", respondió cuando fue consultado al respecto.

No obstante, aseguró que solamente faltan algunos detalles para concluir el puente.

"Las obras están en un 99%. Faltan retirar las escaleras, grúas, puntear todas las soldaduras que faltan, que se están verificando, y una iluminación, pero eso va a tardar. (...) La pintura ya está y los dos accesos todavía faltan", señaló.

En el vecino país, de hecho, buscan habilitarlo en los próximos meses, pese a que continúan las obras complementarias en el lado brasileño.

En diciembre del año pasado había sido postergada la inauguración del Puente de la Integración, que une a las ciudades de Presidente Franco (Alto Paraná) y Foz de Iguazú (Brasil), y desde entonces no se volvió a anunciar una nueva fecha.

La infraestructura es de tipo mixto (hormigón y metal) atirantado, con una dimensión de 760 metros de largo, con columnas principales de 180 metros de altura y más de 60 metros de alto sobre crecidas máximas de agua.

Se trata del segundo puente internacional que unirá a Paraguay y Brasil, luego de 57 años del Puente de la Amistad.

El objetivo es brindar dinamismo económico y crear un nuevo polo de desarrollo regional. También fue diseñado para cubrir la actual y creciente demanda de vehículos en la zona de la Triple Frontera de Paraguay, Argentina y Brasil.