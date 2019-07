Emiten orden de captura contra reina de belleza de Guairá

La jueza Élida Bogado dijo a Última Hora que la declaración de rebeldía y la orden de captura fueron emitidas este martes, ya que estaba previsto un juicio. Una vez que la mujer sea detenida, puede guardar reclusión en una penitenciaría.

Asimismo, la magistrada comentó que el abogado Augusto González renunció este martes a la defensa de la joven.

El choque ocurrió frente al domicilio de Giménez Ortigoza, afectando al paragolpes trasero del vehículo. Según la denunciante, Herrero Friedmann "se hizo responsable de manera verbal" y prometió hacerse cargo de los daños, sin embargo, esto no ocurrió.

Mientras que la la reina Guairá Universo expresó que en todo momento quiso llegar a un acuerdo y que la denunciante no quiso aceptar.

"Dejé estacionada mi camioneta y el freno no funcionó (...). Ella no aceptó el acuerdo, quiso que traiga los repuestos de China y que se mande a pintar (el auto). Me pasó un presupuesto de G. 4 millones por un roce. Quería aprovecharse, porque piensa que tengo mucho dinero, cosa que no es así", afirmó la denunciada.

De la misma manera, mencionó que su abogado presentó renuncia a primera hora ante el Juzgado y que el juicio era a las 8.00, por lo que no asistió.

"Yo no puedo defenderme sin un abogado. Hubieran postergado el juicio, al cual sin problemas iba a asistir. No entiendo por qué ordenan mi captura, si yo no presenté ninguna resistencia al proceso", refirió Herrero Friedmann.

A su vez, sostuvo que el Juzgado favoreció supuestamente a la denunciante, ya que su padre es el magistrado Luis Giménez Sánchez.

Entre otras cosas, remarcó que la jueza Bogado obró mal y que accionará contra ella y la denunciante quien, supuestamente, la calumnió y difamó a través de las redes sociales.

Respecto a su candidatura a reina Universo Paraguay, manifestó que está analizando si seguirá o no con ese proyecto, ya que por el momento se siente dolida por lo ocurrido.