Habló también sobre los costos que mantendrá Petróleos Paraguayos (Petropar), pese a la cotización internacional en alza. Según el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la petrolera estatal "todavía está para aguantar".

Los emblemas privados habían anunciado anteriormente la inminente nueva suba del combustible para fin de mes.

"El escenario que habíamos descrito hace dos semanas no varió mucho. La cotización sigue en niveles altos y también el dólar, ciertamente, aflojó un poco, pero no es significativa la baja. El escenario que teníamos tiempo atrás se está manteniendo y si nos mantenemos así vamos a tener que determinar un nuevo ajuste", señaló Cáceres a Monumental 1080 AM.

El vocero estimó que Petropar ajustaría sus precios antes de fin de año, ya que si no lo hace incurriría en una falta, puesto que las empresas públicas no pueden vender por valores inferiores a los precios con los que compraron.

"La petrolera estatal recibió una partida nueva de 20 millones de litros a un precio muy alto. Hay comentarios en la calle y, como nosotros manejamos los valores de compra, vemos complicado que eso se pueda sostener", aseveró.

El aumento previsto por Jorge Cáceres es de G. 300 el litro.

No obstante, la estimación para el gasoil es de G. 400 y para las naftas de G. 150 aproximadamente. Sería el segundo reajuste del sector privado en menos de dos semanas.

Petropar actualmente comercializa el diésel Porã (tipo III) a G. 8.300, la nafta Kape (de 88 octanos) cuesta G. 7.500, la nafta Oikoite (93 octanos) G. 8.260 y la nafta Aratiri (97 octanos) tiene un valor de G. 9.190.