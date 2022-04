El verdadero desafío en Itaipú

Brasil tuvo clara la película desde el vamos; usó la energía (la suya y la que nos compra a precio regalado) para desarrollar su industria. Convirtió cada dólar que paga por electricidad en diez dólares de ganancia por exportación.

Nosotros nos contentamos con la plata, la de los royalties y la compensación por la cesión de la energía que no usamos. Y con esa plata creamos una red parasitaria de municipios y gobernaciones que generó intendentes y gobernadores ricos, burócratas de la binacional con salarios de Dubái, y los famosos gastos sociales (la figura que inventaron los brasileños para tener a nuestros gobiernos comiendo de su mano).

Lo increíble es que pese a todo el despilfarro y a la gula incontenible del pirañaje político, Itaipú sigue siendo nuestra mayor oportunidad para pegar el salto. Pero, para convertir esa oportunidad en hechos hay que aprender a mirar el tablero con cabeza fría y mover las piezas con inteligencia, recordando que del otro lado tenemos a algunos de los mejores jugadores del planeta, los halcones de Itamaraty.

Repasemos. Itaipú tiene veinte turbinas que generan la mayor cantidad de energía limpia en el mundo. De acuerdo con el contrato que suscribimos cuando creamos la empresa con el Brasil, como socios condóminos, (el famoso tratado y sus anexos), a cada uno le corresponde la mitad. Digamos que tenemos derecho a lo que generan diez turbinas.

Hoy nuestro consumo promedio equivale a lo generado por dos turbinas y media. Lo que no consumimos (siete turbinas y media) lo compra Brasil, y nos paga por ello la famosa compensación. Según el tratado, Itaipú no se hizo para ganar dinero. Debe vendernos la energía a un precio que le permita cubrir sus costos operativos y pagar la deuda que asumió para su construcción. Más de la mitad del precio está constituido por esa deuda, una deuda que se pagará totalmente en el 2023.

Naturalmente, Brasil quiere que se aplique el contrato y el precio baje cuando se pague toda la deuda. Para ellos la energía es un insumo para su industria. Aquí hay un sector que quiere que se mantenga el precio y nos repartamos a partes iguales lo que se destinaba a la cuota de la deuda. No se me ocurre por qué Brasil aceptaría tal cosa. Además, seguiríamos apostando a sacar algún dinerillo extra y no a hacer uso de la energía.

Lo que tenemos sigue siendo lo que siempre tuvimos; diez turbinas que generan como siete mil megavatios de la energía limpia que pasará a ser la más barata del planeta. Nosotros usamos dos y media y llegaremos a tres y media si ANDE consigue comprador para los mil megavatios que dijo que licitará este año. Nos siguen quedando siete turbinas.

El problema es que la energía hay que pagarla, la usemos o no. Y no podemos almacenar la energía y aguardar hasta que aparezca un comprador. Si no se usa, se pierde.

La salida rápida es cambiar el contrato original y vender nuestra energía en cualquier mercado regional, incluyendo el brasileño. Solo que para eso hay que convencer a Brasil del cambio cuando le conviene más mantener su derecho a comprar nuestro sobrante y pagarnos una bicoca por él.

En realidad, hay alternativas. Por decir, podríamos emitir bonos contra la venta futura de electricidad e invertir el dinero en proyectos que supongan un alto consumo de energía, como la conversión del transporte público, o la creación de empresas mixtas (público-privadas) que generen hidrógeno verde.

De seguro, como estas hay muchísimas propuestas más, solo que para llevarlas adelante primero hay que solucionar un problema de fondo. Necesitamos crear un espacio donde el gobierno, los políticos y la sociedad civil acordemos un plan y nos comprometamos a ejecutarlo bajo el escrutinio público.

Lo más difícil no es conseguir un buen precio ni la modificación del tratado, es recuperar la confianza en nosotros mismos. Ese es nuestro mayor desafío.