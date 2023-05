Han pasado exactamente 70 años de su publicación y esto representa una invitación a la relectura y el descubrimiento de las cualidades de esta obra imprescindible de la literatura paraguaya.

El libro debe su nombre al cuento que cierra la lista. Pero el autor nos da la explicación del título en el epígrafe, una breve leyenda aborigen que dice lo siguiente: <<El trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales comen las hojas, se ponen violentos. Los hombres se comen los animales y se ponen violentos. La tierra se come a los hombres y empieza a rugir como el trueno>> a esto podemos agregar que el escritor toma de la tierra ese rugido, lo plasma en estas páginas y así se completa el ciclo simbólico de la fuerza del trueno que recorre las “hojas” este libro tan significativo en el contexto de la obra roabastiana.

La obra está constituida por una serie de relatos que reflejan la sufrida realidad paraguaya. La violencia que sacude los cimientos de la sociedad se evidencia en los avatares de una conmovedora galería de personajes que nos representan y cuestionan. El libro, en suma, se presenta como un espejo en que duele mirarse, pero que debemos afrontar inevitablemente.

Tres aspectos me parecen particularmente interesantes de destacar, primero, la magnífica configuración de los personajes y sus singulares historias; en segundo lugar, la fuerza de las ideas que sustentan los relatos y que merecen una interpretación atenta más allá de la anécdota y para cerrar la lista, la calidad de orfebre con que introduce pasajes poéticos en los textos narrativos.

¿Cómo no enternecerse de la sublime inocencia de Gretchen?, ¿cómo no asombrarse como ella con las solemnes y magníficas figuras de los carpincheros? Imposible quedar indiferente ante descarnada realidad de los apóstoles harapientos del viejo señor obispo. Así acompañamos, como uno más en la mesa, la sublime despedida de aquel hombre santo, cruelmente marginado por no doblegar sus valores e ideales.

En El ojo de la muerte y Cigarrillos Mauser entendemos la fuerza del miedo que puede llevar a un hombre al extremo del delirio y la locura, mientras en el Trueno entre las hojas, Mano cruel y Audiencia Privada hacen crecer la indignación ente la injusticia y la capacidad de manipulación de aquellas personas que impune y asquerosamente maltratan sus a sus semejantes. Aparecen también en este libro las figuras entrañables de Pirulí y su madre Eleuteria, en su tenaz lucha por la vida, en un cuento breve, tan representativo de nuestra realidad y además magníficamente narrado.

Lacú y su amigo Sevo’i de Regreso, Rosa de Galopa en dos tiempos, los prisioneros en La Excavación, Alicia Morel de La Tumba Viva y Solano Rojas del Trueno entre las hojas, son solo algunos de los muchos héroes sufrientes a quienes Roa hace visibles en estos relatos, redimiéndolos así del olvido y la barbarie.

No cabe duda que una de las mayores preocupaciones del autor fue denunciar la maldad, el abuso de poder y el odio como los males que carcomen oscuramente el tejido social de nuestro país; no obstante, también pone de manifiesto que, así como el ser humano puede ser causante de terribles dolores, esto no anula la profunda fuerza que guardan algunas personas para sacar a relucir lo mejor que llevan dentro, esas joyas de bondad, nobleza y temple que salvan a la especie del oprobio irremediable.

El lenguaje poético

Así podemos leer en un pasaje de Regreso “(...) Eso era lo que nada ni nadie, ni siquiera la muerte, iba a poder destruir. Porque lo mejor de cada uno, pensaba en ese momento, con los brazos bajo la nuca y los ojos clavados en las fijas estrellas, tiene que reunirse y sobrevivir de alguna manera en lo mejor de los demás, a través del temor, del odio, de las dificultades y de la misma muerte...”

Ahora bien, el último punto que deseo abordar en este acercamiento a El trueno entre las hojas es el lenguaje poético que por momentos nos regala don Augusto, generalmente para presentar el ambiente o los personajes. Supongo que por ser entusiasta de la poesía, estos fragmentos me resultan geniales y significativos. Aquí comparto algunos pasajes que hacen que estos relatos, además de la interesante trama, cobren un destello de belleza fascinante.

La cinestésica descripción del amanecer en Pirulí: <<En la espuma rosada del amanecer que aún tiene coágulos de noche al borde de la islita boscosa, la mujer y el caballo se mueven como las figuras de un sueño que poco a poco van adquiriendo consistencia y realidad. El chillido del trapiche sube y baja como un hueso roído bajo la piel de rumores píos y mugidos que los gallos hilvanan de rojos cornetazos, uno tras otro, cada vez más remotos. El horizonte invisible empieza a moler luz como el trapiche de Eleuteria muele la caña de la “cochesa”, en la menuda zafra doméstica>>

La presentación de Rosa en Galopa en dos tiempos: << Esa mujer resumía en su persona toda la sórdida fascinación del antro programero, siniestro y dulce a la vez, acentuada casi hasta el alarido con la complicidad inocente de las libélulas, de los árboles, del perfume, de la noche que bajaba hasta las hojas, hasta los focos manchados por las defecaciones de moscas, la noche parecida a un trozo de terciopelo azul destrozado y sucio, entre los dientes de un perro enfermo>>

Y para terminar, la conmovedora presentación de los carpincheros: <<Las fogatas brotaban del agua misma, a través de ellas aparecieron los carpincheros. Parecían seres de cobre o barro cocido, parecían figuras de humo que pasaban ingrávidas a flor del agua (...) Se deslizaban silenciosamente por entre el crepitar de las llamas, arrugando la chispeante membrana del río>>

En conclusión, queda hecho el convite a la lectura. Este libro es ideal para que las nuevas generaciones vayan comprendiendo a la cosmovisión roabastiana y para quienes ya lo conocemos su relectura ofrece la oportunidad de profundizar y, como es normal que ocurra con los clásicos, nos encontraremos con aspectos de la obra que nos perdimos en lecturas anteriores. Con don Augusto siempre queda mucho por descubrir.