El pez que camina sobre sus aletas y practica el parasitismo sexual

Tras un mes de expedición en el golfo de México , los científicos hallaron a un pez muy particular, que puede camuflarse con su entorno y caminar sobre sus aletas. Se trataba de un rape Schaefer (Sladenia Shaefersi), un pez que nunca se había visto antes en el océano del sur de Florida , según informó Infobae.

El animal cuenta con longitud de 1.50 metros y un peso que puede alcanzar los 50 kilogramos, y se alimenta de otros peces, como también es capaz de devorar a otros animales del doble de su tamaño.

Los científicos de la Exploración Okeanos SE Deep-sea, comentaron que la característica principal del animal es la capacidad que tiene para poder modificar la estructura de sus aletas y convertirlo en grandes patas, que le permite pararse y caminar sobre el fondo marino.

Embed

"Este pez (Sladenia shaefersi) tiene el nombre común de rape Schaefer. Aunque nos encontramos distintos tipos de rape durante nuestra exploración, esta especie particular no es tan conocida, por lo que vislumbrarla durante la inmersión 12 del 2019 durante la exploración en aguas profundas al sureste de EEUU, y ver sus aletas modificadas que actúan como pies y le permiten caminar en el fondo marino, fue todo un placer", explicó NOAA Office of Ocean Exploration en Research, a través de su cuenta en Facebook.

El rape Schaefer practica de un tipo de reproducción conocida como parasitismo sexual, donde el macho se adhiere a la hembra y se fusiona con su cuerpo, uniendo sus tejidos y sistema circulatorio, para su reproducción, pasando a depender totalmente de la hembra para poder sobrevivir. Aproximadamente solo unas 20 especies practican esta forma de reproducción.

La especie fue descubierta en 1976 frente a la costa de Colombia en el Mar Caribe, desde entonces National Geographic lo catalogó dentro de uno de los animales más feos del mundo, que solo habita en los lugares más inhóspitos del mar.