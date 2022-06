Aclaró que ninguna de las cinco personas detenidas mencionaron que fueron contratadas por el Primer Comando Capital( PCC) para cometer el homicidio.

"Hay información de que hubo un intento de homicidio al fiscal, al parecer por el Primer Comando Capital en Paraguay. Eso vamos a entrar a verificar puntualmente con las informaciones que estamos manejando con la Policía de Paraguay", expresó.

Aclaró que no hay información exacta de cuándo se intentó matar al fiscal en nuestro país, tampoco el modo ni el lugar y que es una referencia genérica que les da un punto de partida importante, frente a la recolección técnica que trabajan con la Policía del Paraguay.

"Hay información de que hubo un intento de homicidio al fiscal, al parecer por el PCC en Paraguay. Eso vamos a entrar a verificar", Gral. Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia



"No hay fechas, no hay elementos de circunstancias y de hora. No la tenemos. Hoy lo que tenemos en Colombia nos abrió el panorama enormemente para llegar a eso, como el tiempo, modo, lugar, quién fue y quién lo hizo. Estamos seguros de que vamos a poder llegar a esos datos por las informaciones que hay", agregó.

Explicó que el PCC "es contactado" por otro grupo criminal para el atentado contra el representante del Ministerio Público y que "nunca mencionaron" quién o quiénes contrataron a las cinco personas detenidas en Colombia.

"Tenemos varias hipótesis. Narcotráfico internacional basado en Paraguay y tampoco descartamos de que haya terrorismo radical en esto. Pero vamos muy bien orientados", agregó.

Aclaró que el asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo pasado en la isla de Barú, en Cartagena, Colombia, "está esclarecido totalmente".

"Hoy ya se ha esclarecido (el crimen) con las informaciones que tenemos. Creo que vamos a esclarecer también a los autores intelectuales. No tengo dudas de que vamos a llegar a los autores intelectuales", expresó.

Las personas detenidas en el marco de la investigación fueron Francisco Luis Correa Galeano, quien sería la persona que articuló el grupo y fue el coordinador financiero; Wendel Carrillo, quien es el supuesto autor de los disparos, y Jeiverson Zabaleta Arrieta, quien habría transportado a los sicarios hasta la isla de Barú.

Además de Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño, madre e hijo, quienes habrían realizado la tarea de inteligencia y brindado información a los sicarios de todos los pasos del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, en donde se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.

Según los investigadores, Francisco Luis Correa Galeano tendría un amplio historial criminal y sería el enlace de una peligrosa oficina de sicarios en el Valle de Aburrá.

Las autoridades colombianas se abocan a la búsqueda de Gabriel Carlos Luis Salinas, de nacionalidad venezolana, quien manejó la moto acuática en la cual iba el sicario desde Playa Blanca hasta el Hotel Decameron.