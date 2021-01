“El paso más importante en mi carrera”

Consultado cómo se dio el interés, confesó: “Christian Bassedas se comunicó conmigo, me felicitó por las fiestas y me dijo: ‘Preparate para jugar en Olimpia’. Tenía otras ofertas en Chile con el O'Higgins y Puerto Montt, pero las descarté, quería seguir en el país”. El vínculo del volante con el Decano será por tres años y refirió que entre el 5 y 7 de enero se presentará en la institución para las pruebas (hisopado y fuerza).

FRUSTRACIÓN. “Creía que el fútbol me estaba dejando, no yo al fútbol. Mi familia fue el motor para que no caiga y me recuperé en lo moral”, contó y añadió además que “en las inferiores te meten en la cabeza: si a los 19 años no jugás en Primera, ya es difícil surgir. En mi caso yo jugaba a préstamo y en la Intermedia, eso fue lo que me trabajaba en la cabeza”, manifestó Jordan.

REDONDITO. El 2021 es un año de ensueño para Santacruz, ya que ayer contrajo nupcias, en junio está previsto el nacimiento de su bebé y vestirá la camiseta franjeada.