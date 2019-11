“El Paraguay también ofreció asilo a Evo”

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, resaltó la actitud del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con quien dijo conversó en la noche del domingo. “Anoche lo llamé preocupado por la situación e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas de Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad”, señaló. “No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo”, insistió.

Por otro lado, el ex ministro de gobierno de Bolivia Carlos Romero y la ex ministra de Planificación Mariana Prado se encuentran bajo protección de Argentina, en su Embajada en La Paz, aseguraron fuentes diplomáticas argentinas. Además de los dos ex ministros hay alojados en la Embajada argentina un tercer ex funcionario de menor rango. Romero y Prado integraron hasta el domingo el gabinete del ex presidente Evo Morales, quien renunció bajo presiones militares y de violentas manifestaciones de la oposición.