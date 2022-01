El gobernador de Caazapá también se muda al cartismo

“Acompañando al futuro presidente de la República amigo Hugo Velázquez, en un día especial en donde nace el movimiento donde encuentran su lugar todas las voces del coloradismo y la dirigencia de base se siente respetada y apoyada”, escribió hace apenas 8 días, y publicó una foto donde posaba con Velázquez y otros. Ayer, Pedro Alliana anunciaba la ida del gobernador al “poderoso equipo de Honor Colorado”.

“Va a seguir habiendo reacomodos. Unos que se van a ir y otros que van a venir, hasta inclusive después de las candidaturas, porque es algo natural”, justificó Hugo Velázquez.

Comentó que tras el allanamiento de la Fiscalía a la Gobernación de Caazapá por presuntas irregularidades “estaba todo bien (seguía en el oficialismo), y hoy luego de la visita a la casa de la calle España, sale con otro discurso”.

“Nosotros por decisión del Gobierno no vamos a dar impunidad a nadie. Espero que esté equivocado y la Fiscalía no se preste a eso y no esté siendo instrumentada”, agregó el vicepresidente.

Velázquez dijo eso ya que el gobernador cuenta con una denuncia porque habría entregado G. 465 millones de los fondos sanitarios a la Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, en febrero de 2021, para una obra que no se realizó porque carecía de autorización y que consistía en la remodelación de la ex estación de Ferrocarril del distrito Moisés Bertoni. La Fiscalía investiga el caso.