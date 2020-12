El francés Pierre Cardin, monumento de la moda, falleció a los 98 años

El diseñador francés Pierre Cardin, diseñador visionario y pionero del prêt-à-porter, murió ayer a los 98 años, anunció su familia. El estilista falleció en el hospital estadounidense de Neuilly, a las afueras de la capital francesa.

“Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue, atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo eso”, dijo su familia en un comunicado. Todo un pionero A golpe de innovación, como abrazar el prêt-à-porter o impregnar sus diseños de espirales futuristas, Pierre Cardin irrumpió en el olimpo de la moda parisina en los años 50 para levantar un emporio del lujo que le llevó a asimilar alta costura al universo academicista de las bellas artes. Cardin, hombre de negocios que creó un emporio con su nombre, participó con André Courrèges y Paco Rabanne en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas. “Soy el modisto más viejo”, había dicho Cardin en una entrevista a la AFP en 2019, con 96 años, en el que reconocía que estaba preparando su sucesión y contaba con tres creadores de su taller para seguir diseñando ropa futurista. Nacido en 1922 en la pequeña localidad de Sant’Andrea di Barbarana, cerca de Venecia, en el seno de una familia de agricultores que emigró a Francia huyendo del fascismo, comenzó en la moda a los 14 años, en la localidad francesa de Saint-Étienne, como asistente de un sastre. En 1944, empezó a trabajar en la por entonces célebre firma Paquin, en París, donde dibujó el vestuario y las máscaras de la película de Jean Cocteau La bella y la bestia. En la capital pasó por algunas de las firmas más respetadas de la moda en la primera mitad del siglo XX, como Schiaparelli, amiga por excelencia de los surrealistas, y Christian Dior, que acababa de abrir su tienda por aquel tiempo. Con visión empresarial Junto a Dior, Cardin presumió siempre de haber participado en la creación del traje de chaqueta que se convertiría en el emblema de la firma y que dio forma al famoso New Look, ajustado en la cintura y voluminoso en las faldas. En 1950, tras esa experiencia, creó su propia marca que bautizó con su nombre y que fue crucial en la revolución que vivió la industria en la segunda mitad del siglo XX, cuando la ropa a medida dio lugar a las producciones en cadena, el llamado prêt-à-porter, mucho más accesible que la alta costura. Su museo personal, situado en Saint-Ouen (periferia de París) tiene 3.500 m2 destinados a la moda, 3.500 m2 para los muebles, y guarda unos 10.000 modelos que fue guardando desde el principio de su carrera. Hasta el final de sus días mantuvo además su carácter empresarial y su amor por la moda, con un estilo tachado ahora por algunos de pasado y por sus fieles de atemporal. “Tengo un estilo reconocible. No se puede decir lo mismo de otros diseñadores”, resumía él mismo. EFE y AFP.



Una página de la historia de la moda se dio vuelta ayer con la muerte del diseñador Pierre Cardin, quien fue un pionero y profesional multifacético.