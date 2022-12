El dólar volvió a subir y obligó al BCP a inyectar divisas al mercado

En la víspera, el billete de los EEUU alcanzó un cambio de G. 7.130 a la compra y de G. 7.300 a la venta, al haberse retomado la presión alcista en el arranque de la última semana del año. Cabe recordar que en las semanas anteriores también se dieron picos al alza en la cotización de la moneda, que inclusive llegó a tener la referencia de G. 7.400 (venta) hace solo un par de semanas.

La situación inclusive motivó al Banco Central del Paraguay (BCP) a marcar nuevamente presencia en el mercado cambiario, tal como ocurrió la semana pasada, cuando la banca matriz se vio presionada a inyectar casi USD 5 millones a través de las ventas a las entidades del sistema financiero nacional para evitar que el tipo de cambio alcance niveles todavía superiores.

Por otro lado, en lo que corresponde al mercado mayorista, la cotización se ubicó ayer en las referencias de G. 7.314 a la compra y de G. 7.320 a la venta, también con una apreciación del dólar con relación al guaraní, pero con una variación mucho más reducida que la vista dentro del segmento minorista, según los datos que publica el BCP.

PERSPECTIVA. Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), explicó que la perspectiva para los próximos días es que no se registren mayores variaciones en cuanto al tipo de cambio guaraní-dólar, considerando que durante la última semana de cada año no suele haber cambios significativos. “Mayormente en esta semana, entre Navidad y Año Nuevo, el mercado cambiario no se mueve mucho. La mayoría de las empresas ya están esperando el Año Nuevo, la mayoría (de los integrantes de las empresas) salieron de vacaciones y vuelven otra vez en enero. Básicamente por eso en la última semana del año no se ve mucho movimiento”, indicó.

Agregó, no obstante, que en el segmento minorista llamó la atención la tendencia al alza que se evidenció, pero resaltó que esta dinámica motivó a la reacción del Banco Central. “El BCP hizo una intervención diciendo, este es el límite, si sube más de G. 7.320 yo estoy vendiendo. Así, dio una referencia de que esos precios muy altos ya no le gustan, pasando 7.320 ya no se siente cómodo con eso”, señaló.

Otro factor que puede presionar a la cotización es la mayor demanda de dólares por parte de aquellos que buscan hacerse con esta moneda para viajar al exterior. No obstante, es de señalar que estas operaciones mueven volúmenes no demasiado elevados.

4.900.000 dólares vendió el BCP al sistema financiero para estabilizar el tipo de cambio, según los datos oficiales.

5% aproximadamente fue la pérdida de valor que acumuló el guaraní durante el 2022, con relación al dólar de EEUU.

evolucion del tipo de cambio.png

Presión podría ir bajando en el inicio del año 2023

A su vez, Mendoza comentó que para el inicio del 2023 puede haber una dinámica bajista, que responde a factores cíclicos y a las condiciones que se notan en el mercado. Sin embargo, la tendencia podría volver a cambiar hasta que se tenga un mayor ingreso de divisas en nuestro país. “Después para los primeros días de enero lo que se espera es una pequeña baja porque las instituciones financieras están muy cargadas de dólares y ellos tienen que salir a vender ese exceso que tienen de moneda extranjera. Por eso, aproximadamente unos días después de Año Nuevo se espera una baja y después va a volver a subir (precio), eso va despacio hacia arriba hasta que entren los dólares de la venta de soja”, manifestó.