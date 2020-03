El delivery se volvió un servicio esencial para seguir vendiendo

La crisis generada en todos los ámbitos de la sociedad por la aparición repentina de casos de Covid-19 a nivel local, y que obliga a toda la población a cumplir con largos periodos de cuarentena en las casas, produjo un gran problema a los establecimientos comerciales de todo tipo.

Así están desde las grandes multitiendas, pasando por los shoppings, restaurantes, locales de comida rápida, farmacias y otros comercios similares, que debieron replantearse sus métodos de venta para poder llegar hasta sus clientes de forma ágil y segura. En este contexto de reclusión obligatoria en las casas a causa del coronavirus, el servicio de delivery se convirtió en uno de los más populares y solicitados. De esta manera, todos los comercios se vieron obligados a implementar las entregas a domicilio, con las que antes no contaban, a excepción de las farmacias, que debieron redoblar la cantidad de personal en este sector de la cadena de distribución, por el aumento exponencial de la compra de medicamentos a distancia. EJEMPLOS. Las grandes multitiendas conocidas de la capital, como Feria Asunción, Casa Paraná y Unicentro, también optaron por atender pedidos de su clientela a través de la aplicación conocida como WhatsApp, y hacer las entregas por delivery gratuito en Asunción y el área metropolitana. De igual manera, hasta las más pequeñas tiendas de ropas y zapatos vienen promocionando a través de las redes sociales que cuentan con la opción de venta por teléfono y de entrega inmediata al domicilio, como alternativa en la modalidad de venta. VACANCIAS. La relevancia que adquirió este servicio, incluso, llevó al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) a anunciar que varias empresas tienen disponibles en estos momentos un total de 50 vacancias para brindar servicios de delivery. En ese sentido, la entidad invita a los interesados en trabajar en este rubro, a dejar sus datos en la plataforma https://paraempleo.mtess.gov.py, o llamar al (0985) 624-702. Como la formación es siempre muy importante en cualquier rubro, la cartera de Trabajo también ofrece clases de capacitación, orientación e intermediación laboral a todos los interesados en trabajar como delivery, como una forma de potenciar el sector de servicios y pequeñas y medianas empresas y satisfacer la alta demanda existente de trabajadores para la entrega de productos a domicilio. En la primera etapa se hará la selección de los mejores perfiles en la plataforma digital, a quienes luego se les realizará el test psicotécnico en formato digital y la capacitación a distancia en habilidades blandas, que será desarrollada por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Una vez terminado este proceso se remitirá a las empresas los perfiles seleccionados. Los interesados en participar de los cursos online deben tener 18 años en adelante, poseer licencia de conducir para motocicletas o contar con el biciclo con todos sus accesorios y teléfono móvil. Entre los cursos a ser impartidos se encuentran habilidades y talentos para una entrevista laboral y exploración vocacional, desarrollados por medio del sistema e-learning. Las personas interesadas en participar de los cursos deben ingresar al link https://identidad.mtess.gov.py/alumno/login.php.







“Es rápida y no siempre efectiva”

“El delivery es la salida más rápida en estos momentos”, expresó el empresario gastronómico Oliver Gayet, aunque lamenta que no sea viable para todos por igual, pues tampoco es tan fácil de implementar para todos los restaurantes por igual. “Hay restaurantes que no tenían delivery, y que ahora están inventando la forma de ofrecer este servicio. También los clientes se deben acostumbrar, porque, por ejemplo, mis clientes venían a mi local porque, además de comer y tomar buenos vinos, les gusta hablar de ellos conmigo. Ahora, todo eso cambió”, señaló con resignación el propietario de Le Sommelier.

Indicó que en su restaurante trabajan a puertas cerradas pasadas las 20:00 horas, y les favorece la medida del Ministerio del Interior de que las personas que prestan el servicio de delivery pueden desplazarse por las calles en horario nocturno.



Asocentro

La Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción (Acecha), liderada por Ruth Mendelzon, destaca que el sector precisa un paquete de medidas económicas más fuertes que amortigüen el impacto de la crisis empresarial y social que afecta al país a causa de la pandemia de Covid-19.

Las entregas son seguras y sin ningún contacto personal, dicen

La aplicación PedidosYa, que también funciona en Paraguay, desarrolló varias iniciativas para brindar seguridad y confianza en sus entregas a domicilio, por lo que dispuso que los servicios se realicen sin que haya contacto alguno entre el repartidor y los clientes, mediante los pagos online a través de esta plataforma.La compañía quiere evitar las transacciones de mano a mano, que puedan poner en peligro de contagio a sus clientes. Teniendo en cuenta que una de las medidas prioritarias es la seguridad de los pedidos, la empresa solicitó a los locales y a los repartidores que extremen las medidas de higiene, por lo que entregó a todos guantes y alcohol en gel. La plataforma digital ofrece delivery gratuito durante todo marzo para restaurantes con entrega a través de PedidosYa, para que los usuarios accedan a platos económicos y sin costo de entrega.