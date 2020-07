El Covid-19 ahonda la brecha entre ricos y pobres en América pero los une ante la vacuna

Un hombre fue registrado este lunes al tomar el sol en una de las "islas de aislamiento", para garantizar la distancia social entre los visitantes, demarcadas en el parque do Povo, como prevención contra la propagación del coronavirus, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

"El Covid-19 no es igual para todos. Mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos, los multimillonarios no tienen que preocuparse", dijo este lunes la directora de la organización humanitaria Oxfam Brasil, Katia Maia.