El cartismo se resiste a archivar juicio y hay puja con oficialismo

El propio titular de la Cámara de Diputados, el cartista Pedro Alliana, reconoció que los oficialistas solicitaron archivar el tema y que en la reunión que mantuvo ayer con Velázquez antes del inicio de la sesión extraordinaria el segundo del Ejecutivo volvió a reiterar el pedido de tratamiento.

“Hablamos del juicio político (con Velázquez) y una vez más nosotros hemos sentado postura sobre ese punto. Hoy reiteramos que estamos en contra del juicio político, eso no vamos a negar, pero queremos que se investigue. Queremos ser coherentes con lo que manifestamos el día que nos retiramos del apoyo del juicio político, ver que esta Comisión Bicameral se integre y se le dé tiempo para que investigue y después tomaremos una postura”, remarcó Alliana.

Señaló que el vicepresidente cree conveniente que se trate lo antes posible para que no haya incidentes con las manifestaciones y que considera que si se trata el juicio se calmarán las cosas. “Pero nosotros no pensamos así. Hay gente que quiere liquidar el juicio político, nosotros no, queremos tener un resultado de la Bicameral”, reiteró.

De acuerdo con el diputado, quien también es presidente del Partido Colorado, desde su sector no quieren “rechazar nomás” el enjuiciamiento porque se haya revocado el acta bilateral de Itaipú sin que se investigue, sin tener más datos y documentos.

INVESTIGAR. Alliana sostuvo que si el cartismo quería rechazar el juicio político sin ni siquiera investigar lo que realmente pasó en la negociación de la energía con el Brasil, ya lo hubieran hecho, pero que nuevamente se plantaron y dijeron que si se planteaba ayer el tratamiento se iban a retirar de la sesión.

“La ciudadanía se merece que esto se investigue más, que se vean los nuevos mensajes que supuestamente involucran al presidente, al vicepresidente y ahí tomaremos esa decisión”, aseveró.

Ante la consulta de que la dilación sería una instrucción del ex presidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, como medida de presión contra Marito para sacar alguna ventaja, aseguró que dicha situación no se registró. “En ningún momento se planteó, nosotros no quitamos ni una sola ventaja, lo que tenemos es más y más persecución a nuestra gente de este Gobierno y no queremos nada. El tiempo nos va a dar la razón de que no vamos a integrar este Gobierno con ningún cargo de confianza. Estamos con la conciencia tranquila y no queremos tratar esto a tambor batiente, como algunos quieren”, puntualizó.

De esta manera, todo indica que el cartismo seguirá teniendo con el cháke a la dupla presidencial y el juicio político se tratará cuando Horacio Cartes así lo crea conveniente.