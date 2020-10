Ejecutivo designa a Mónica Seifart como representante ante Consejo de la Magistratura

Además, el primer mandatario nombró a Raúl Daniel Ramírez González como representante suplente del Ejecutivo ante el órgano encargado de elaborar ternas para cargos de operadores de justicia.

El mandato constitucional de Carlos Cabrera Alderete feneció en marzo de este año. Mónica Seifart es la hija del fallecido ex vicepresidente Ángel Roberto Seifart.

Si bien mantiene usualmente un bajo perfil, la funcionaria se vio salpicada este año en denuncias por supuestos negociados en la compra de insumos para la lucha contra el Covid-19.

El empresario Ignacio Pidal, quien denunció que el ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo intervino en la compras para Salud y supuestamente le solicitó que duplique sus precios para negociar con el Estado, afirmó que fue Seifart quien le envió a que negocie con Melgarejo. "Ella (Seifart) me dijo que me quede tranquilo”, aseguró Pidal.

“El ciudadano Ignacio Pidal se comunicó con mi persona solicitando información si Paraguay traería insumos a través de algún carguero. Le comuniqué que desconocía del tema y sugerí comunicarse con el ex presidente de la Dinac… con el único fin de colaborar si se necesitaría implementos para el país en medio de la pandemia. Las comunicaciones que hayan ocurrido entre terceros no puedo tener algún tipo de responsabilidad o conocimiento”, publicó posteriormente en redes sociales la asesora jurídica de la Presidencia.

El Consejo de la Magistratura está integrado por representantes del Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, así como representantes del gremio de abogados y de universidades públicas y privadas.