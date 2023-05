Efraín Alegre convoca a movilización frente al TSJE

Alegre pidió a la ciudadanía que se sume a la manifestación este lunes, a las 10:00, frente al local del TSJE. "¿Qué es lo que no quieren mostrar, qué es lo que no quieren que la gente sepa, qué hay en los sobres 4?”, se preguntó el ex presidenciable.

Asimismo, animó a la ciudadanía a sumarse a la movilización para reclamar que los detenidos por “exigir transparencia electoral” sean liberados, incluyendo a su ex adversario político Paraguayo Cubas. “Vamos a exigir respeto a la ciudadanía”, dijo.

Lea más: Liberales exigen la renuncia de Efraín Alegre

https://twitter.com/EfrainAlegre/status/1655275684258824194 ¡Mañana a las 10hs! Nos encontramos en el TSJE para exigir la apertura del sobre 4 y la libertad de todos los presos por exigir transparencia electoral. Sin transparencia no hay democracia. Sin democracia no hay libertad. pic.twitter.com/C42uxTFPeG — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) May 7, 2023

Relacionado: Liberales se autoconvocan frente al PLRA y exigen la renuncia de Efraín

El titular del PLRA convocó a la movilización mientras desde su propio partido le exigen que presente su renuncia tras su tercer fracaso electoral en sus aspiraciones por llegar a la presidencia de la República.

Paraguayo Cubas, el otro ex presidenciable derrotado, se encuentra recluido en la Agrupación Especializada tras los incidentes derivados de sus denuncias de supuestos fraudes electorales. Asimismo, unos 200 manifestantes están imputados.