Efraín Alegre acciona ante la Corte en contra de imposición de medidas cautelares

El abogado Guillermo Duarte, defensor del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, sostuvo desde su cuenta de Twitter que la imposición de medidas a su cliente, que incluso fue ratificada en segunda instancia, se hizo de forma arbitraria.

"No existe sospecha seria para prisión preventiva, ergo, no se puede aplicar medida alguna. Artículos 249 y 304 del Código Procesal Penal. La imputación no supone medida cautelar", señaló desde la red de microblogging el profesional del Derecho.

En agosto, la jueza Cinthia Lovera decretó medidas alternativas a la prisión preventiva para el político liberal. Le prohibió la salida del país y cambiar de domicilio, además de una fianza de G. 150 millones. La defensa apeló la resolución, pero un Tribunal de Apelaciones posteriormente confirmó lo resuelto para la magistrada Lovera.

De acuerdo con la imputación fiscal, la factura falsa que presentó Alegre en realidad es una clonada. La original es de G. 100.000. En la misma causa también están imputados Pascual Benítez y Luis Moriz, quienes eran encargados de la campaña presidencial en el Alto Paraná.

Por su parte, Alegre sostiene que la causa se origina en una persecución política orquestada por el ex presidente Horacio Cartes, a quien acusa de ser el poder real detrás del Ministerio Público.