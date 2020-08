Defensa de Alegre apela las medidas que dispuso jueza

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, sostuvo que no puede cumplir con el pago de la fianza.

Duarte Cacavelos afirmó que es un fallo infundado, por ende arbitrario. Además, alegó que el fiscal de la causa no describe cuál es el documento público que supuestamente se produjo y, por último, indicó que por ley el candidato no es el administrador, por lo que no pudo usar facturas.

Alegre está imputado por supuesta falsificación de facturas. La jueza Lovera decretó medidas alternativas a la prisión preventiva. Le prohibió la salida del país y cambiar de domicilio, además de una fianza de G. 150 millones.

El titular del PLRA rechazó las medidas. Firmó el acta de presencia pero dejó constancia de que no está de acuerdo con las medidas. Alegó que no había posibilidad de pagar la fianza.

La misma jueza había rechazado también la eximición que solicitó la defensa. Alegre insiste en su inocencia y acusa de ser víctima de un sistema judicial que está en manos de la mafia.