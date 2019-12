EEUU prohíbe entrada de por vida a Óscar González Daher y Javier Díaz Verón

Por esa razón, el país norteamericano decidió prohibir de por vida la entrada a su territorio a ambas ex autoridades del Estado, informó la periodista de Última Hora Susana Oviedo.

Así también, la medida afecta a otros miembros del clan González Daher: Nélida Chávez de González, Óscar Rubén González Chávez, María González Chávez; parientes de Óscar González Daher.

Por parte de la familia del ex fiscal general del Estado ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz Verón.

"Son los primeros y estoy seguro que no serán los últimos", afirmó el embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, en comunicación con periodistas que cubren el área de Cancillería.

Esta medida se basa en un trabajo de profesionales estadounidenses sobre el chequeo de informaciones de los medios de comunicación, recolección de evidencias presentadas por testigos, datos comparados con las instituciones locales e investigaciones realizadas en territorio norteamericano.

Esta es la primera vez que los Estados Unidos toma este tipo de sanciones con ciudadanos paraguayos. Además, las autoridades de dicho país informaron que otras personas están en la mira y podrían ingresar a la lista.

La acción del Gobierno de Donald Trump es una fuerte señal de que está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar el Estado de Derecho del Paraguay”, señala la nota del Departamento de Estado.

La medida se dio a conocer en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Antecedentes de González Daher y Díaz Verón



Óscar González Daher fue acusado por asociación criminal y tráfico de influencia por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Este último caso guarda relación con las operaciones de la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González Daher. La firma ya había sido foco de una investigación de Última Hora y Telefuturo en el año 2010.

A raíz del escándalo que desataron los audios filtrados del JEM, González Daher fue destituido de la Cámara de Senadores en 2017.

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones confirmó que el ex legislador afrontará juicio oral y público por el caso que vincula al JEM.

Oscar González Daher estuvo preso por 10 meses en la Agrupación Especializada, hasta el mes de julio pasado, junto con su hijo Óscar González Chaves.

Por su parte, el ex fiscal general del Estado tiene un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, imputada por lavado de dinero. Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044. Además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018.

El fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó la acusación contra ambos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. Díaz Verón primero estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego fue trasladado a la Prisión Militar de Viñas Cué y finalmente logró ser beneficiado con arresto domiciliario.

Su esposa estuvo en la Cárcel del Buen Pastor, pero también consiguió la misma medida que el ex fiscal general.