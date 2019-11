Juez rechaza acumular casos de Díaz Verón y su esposa

La defensa del ex fiscal general, por su parte, solicitó el rechazo del pedido de la fiscala Silva.

Al analizar el pedido, el juez dice que la acumulación es posible ya en la etapa de juicio oral, por lo que no es el momento procesal. Además, debe haber identidad de sujeto, objeto y causa, lo que no se da en el caso, afirma.

Indica también que a los efectos del juicio, la acumulación debe darse por el hecho punible más grave, y en este caso, Díaz Verón tiene pena de 1 a 10 años, mientras que Morínigo, de 6 meses a 5 años.

Con ello, el juez aclara que no tiene ningún interés en la causa, pero el rechazo se da para no dejar un precedente contrario a las leyes. Ahora, la Fiscalía debe decidir si apela o no la resolución dictada por el magistrado.