EEUU abre investigación contra Velázquez y designa a fiscal litigante

Incluso afirmó que ya hay un fiscal litigante que recogerá la información y este le transmitirá la información a la fiscal de la causa en Paraguay.

Afirmó a Mega Tv que aún no hay indicios de eventuales pedidos de extradición tanto contra Velázquez como contra Horacio Cartes, también designado como “significativamente corrupto”. Agregó que el mencionado fiscal litigante comunicará sobre esto a la responsable del caso en Paraguay.

“Es una asistencia jurídica, no un proceso penal. Hemos remitido esa carta rogatoria a los fiscales al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 29 de agosto acusa recibo y nos informa que será designado un abogado litigante que se encarga de analizar la pertinencia de los solicitado por la Justicia paraguaya y en su caso cumplir con la solicitud de cooperación internacional o no, es solamente una asignación interna que hace Estados Unidos a los efectos de poder cumplir con los pedidos de Paraguay, es una asistencia jurídica no un proceso penal”, dijo Doldán.

Velázquez actualmente se encuentra al frente del país por el viaje realizado por Mario Abdo Benítez a Nueva York, pese a que fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos semanas atrás.

Hugo Velázquez había anunciado que dejaría la Vicepresidencia de la República, sin embargo, se aferró al cargo alegando que no existen procesos abiertos en su contra.

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, explicó que el segundo del Ejecutivo obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros. Indicó que el soborno se trataría de USD 1 millón.

La inclusión en la lista negra conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí. La designación de Estados Unidos también alcanzó a la esposa e hijos de Hugo Velázquez.

Cartes. Llamativamente, el fiscal Doldán no se refirió a la situación planteada con el ex presidente Horacio Cartes.

En menos de un mes, el Gobierno de los Estados Unidos dio un duro golpe a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Primero la sanción alcanzó al ex presidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado y quien impulsa la candidatura presidencial de Santiago Peña y también pretende ocupar la titularidad de la ANR

De acuerdo con el argumento de la Secretaría de Estado de ese país, el ex jefe de Estado utilizó la Presidencia de la República para obstruir una investigación transnacional que involucra a un asociado. Esto le habría permitido participar en actividades corruptas, terroristas y del crimen organizado.



