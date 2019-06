Edil denuncia falta de respuestas del MOPC

Los pobladores de Santa Teresa, Fátima 1 y 2, Arroyo Kare y Kurupayty que están en el límite de Santa María y Santa Rosa también se encuentran con graves problemas de tránsito.

“Hace tiempo desde la última lluvia grande que pedimos los equipos de carga al director del Ministerio de Obras de Misiones, Cástulo González, y no nos hace caso, le llamamos a veces 5 a 6 veces y no nos responde ni nos devuelve las llamadas”, expresó Daniel Colman, concejal de Santa Rosa Misiones.

No descartan manifestarse. “Hasta con el viceministro de Obras hablamos y no tenemos respuesta, nos sentimos burlados, es al pueblo al que ignoran no a nosotros”.

Pese a la insistencia, no pudimos contactar a González. Vanessa Rodríguez.