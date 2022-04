Dramático relato de cómo salvó a sus hijos tras derrumbe de su casa

Se trata de Blas Bogarín, quien comentó que sintió un temblor y luego observó que el techo de su vivienda caía, en ese momento, lo único que pensó fue agarrar el colchón y tirar sobre sus cuatro hijos, de siete meses, siete, ocho y 10 años, de esta manera evitó que los pedazos de escombros cayeran sobre sus pequeños.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1517855635353874435 #AHORA Para salvar a sus hijos de los escombros los cubrió con un colchón en medio de la tormenta.



''Me costó mucho construir mi casa y ahora todo se perdió'', expresa el hombre.



Para ayudar contactar al: (0983)433258.#TelefuturoPy #LaLupaPy #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/WvV4lTD0VG — Telefuturo (@Telefuturo) April 23, 2022

Posteriormente, sacó de la vivienda a dos de sus hijos, mientras su esposa permanecía debajo del colchón con su niño de siete meses, luego los rescató e ingresaron en la vivienda de un vecino.

Bogarín manifestó que como no le ingresaba la llamada a los Bomberos Voluntarios ni a la Policía Nacional, optó por enviar un mensaje en la cuenta de los bomberos en la red social Twitter. Pidió auxilio tras la caída de su vivienda.

https://twitter.com/Blacho_Galeano/status/1517664915133276163 Axulip se callo todo mi casa sobte mis hijos — Blacho_ delivery 0992875291 (@Blacho_Galeano) April 23, 2022

Tras esto, uno de los voluntarios se comunicó con él y le dijo que quería enviarle un camión, sin embargo, como ya rescató él a todo su familia, le instó a que utilice el vehículo para auxiliar a otra persona porque ellos ya estaban bien.

Como Blas es conocido en las redes sociales por su servicio de delivery, la ciudadanía le había obsequiado a los pequeños una heladera, un aire acondicionado, que quedaron dañados tras el derrumbe.

https://twitter.com/bomberos132tv/status/1517685942055849990 Recien hable con @Blacho_Galeano

El mismo rescato a su familia, pero me dijo que perdió todo, lo mismo te mandamos una unidad le dije, su respuesta, salvenle nomas a los que siguen necesitando yo me voy a levantar, RT y nos juntamos todos a ayudar a blas quien se suma ♥ — Emergencias 132 tv (@bomberos132tv) April 23, 2022

"Por suerte tengo los mejores jefes del mundo en el Twitter que son personas que saben lo trabajador que soy y me dan la oportunidad para salir día a día adelante. Con muchos suelo trabajar y me hicieron unos regalitos para mis hijos, porque con la situación después de la pandemia era imposible para mí comprar. Le hicieron regalos a mis hijos y justo viene la tormenta y me quita todo de una vez", lamentó.

El hombre apela a la solidaridad de las personas para que puedan ayudarlo para poder construir un techo de material que sea seguro para su familia. Además, necesita ropas, frazadas, pañales tamaño G.

Aquellas personas de buen corazón que deseen ayudar a la familia pueden comunicarse a los números (0983) 433-258 y (0992) 875-291. Además se pueden realizar transferencias a la cuenta 1284566 del Banco Atlas a nombre de Blas Bogarín con C.I. 5.221.037.