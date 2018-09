Dragones, criadas y amas de casa... llegó la hora de los premios Emmy

La ceremonia de los premios Emmy no se trata solo de los ganadores. Las estrellas de Saturday Night Live Michael Che y Colin Jost serán por primera vez los anfitriones de una noche en la que se espera que haya críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, y se presenten otros temas de actualidad.

“Ellos son comediantes satíricos agudos y si no brillan en el escenario en ese sentido, la gente quedará decepcionada”, dijo Tom O’Neil, editor de la página web de premios goldderby.com.

Los Premios Emmy serán entregados este lunes en Los Ángeles en una ceremonia transmitida en vivo por NBC.

La aclamada serie medieval de HBO Game of Thrones (Juego de Tronos) lidera la carrera con 22 nominaciones, pero expertos en los premios dicen que enfrenta un duro desafío de parte de la sombría serie de Hulu The Handmaid’s Tale por el Emmy a mejor serie dramática.

La última temporada de Game of Thrones se emitió hace casi un año y podría verse afectada por estar fuera de la vista y de la cabeza de los votantes, apuntó el editor ejecutivo de IndieWire Michael Schneider.

The Handmaid’s Tale es una serie más nueva. Ganó el año pasado (en su primera temporada) y todavía se siente muy vigente y parte de la conversación”, agregó. La estrella de Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, también podría volver a ganar el Emmy.

Pero la terna a mejor actriz dramática es particularmente fuerte con Claire Foy como una formidable reina Isabel en la serie The Crown, de Netflix; Keri Russell en el papel de una espía rusa que vive como un ama de casa estadounidense común en The Americans, de FX’s; y Sandra Oh, quien podría convertirse en la primera mujer de origen asiático en ganar en esta categoría, por Killing Eve, de BBC America.

Aunque los Emmy son conocidos por las sorpresas, algunos actores aparecen como ganadores seguros de la estatuilla. Se espera que Donald Glover gane como mejor actor de comedia por Atlanta, la absurda serie de FX sobre la vida en los márgenes de la comunidad del hip-hop, que él también creó. Atlanta también podría ganar el premio a la mejor comedia.

“Es muy audaz. No es para nada una comedia convencional”, comentó O’Neil sobre la serie.

Rachel Brosnahan es la favorita para ganar el premio de mejor actriz de comedia por interpretar a una exuberante ama de casa de la década de 1950 que se vuelca al stand-up tras el abandono de su marido en The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon.

En tanto, Darren Criss es uno de los favorito por su interpretación de un asesino serial gay en la serie The Assassination of Gianni Versace, de FX.

La serie familiar This is Us, de NBC, podría volver a ganar un premio para el actor Sterling K. Brown por su papel de un padre empático.

“Sterling K. Brown es favorito siempre que haya un premio. La gente simplemente lo adora”, dijo Schneider.

Algunos veteranos que vuelven a competir incluyen a la ex estrella de Happy Days Henry Winkler como un maestro de teatro en la sátira Barry de HBC, Tony Shaloub en Mrs. Maisel y el ex protagonista de Cheers Ted Danson por la comedia The Good Place.