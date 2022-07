Dos detenidos por crimen de joven frente a su vivienda en Itauguá

Robles Galeano recibió una herida de bala en la cabeza y otra en el muslo. Su muerte se produjo en la noche de este lunes en el Hospital de Trauma de Asunción.

Mediante imágenes de circuito cerrado, la Policía Nacional cree haber identificado a los responsables del crimen.

Un menor de 16 años se entregó en la Comisaría luego de la difusión de las imágenes del circuito cerrado. El adolescente niega su participación en el crimen, pero, según los investigadores, esta persona fue quien manejaba una de las motocicletas.

Por otro lado, durante la madrugada de este martes se realizaron dos allanamientos y en uno de ellos se detuvo a otra persona.

Durante el procedimiento, se incautó el arma que habría sido utilizada para el crimen, así como una moto cuya chapa coincide con una de las identificadas, pero el color es distinto.

El segundo detenido reconoció que estaba cerca del lugar del crimen, pero afirmó que no participó del hecho.

“Yo no vi quién disparó, no puedo decir. Yo estaba más lejos y vi desde ahí. Lejos me quedé. Yo estaba solo en una moto. Ellos me dijeron para acompañarles y me llevaron”, dijo en su defensa.

Los investigadores aún no determinaron lo que motivó el homicidio, pero se presume que pudo tratarse de una disputa entre pandillas.

La Policía Nacional espera poder dar con los otros responsables del crimen mediante las imágenes de cámaras de la zona y tras la detención de los primeros sospechosos.