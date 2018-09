Nota relacionada: Homenajean a veterano de la Guerra del Chaco en Ñeembucú

González fue cabo 1º y controlaba la artillería en Bahía Negra. Estuvo en la contienda entre 1932 y 1935, al igual que su hermano, Miguel González, ya fallecido, quien estaba en otro batallón. Aunque no se pudieron ver en el frente.

Tras regresar del Chaco, el hombre se dedicó a la agricultura. Estuvo casado y tuvo 15 hijos.



"Uno va a la guerra para matar o morir, pero lo mejor de todo es vivir. Como soldados que éramos, nosotros estábamos enamorados de la guerra, pero entonces no nos dábamos cuenta de que eso no está bien. Ahora yo ya no tengo esa idea", expresó hace tres años en un testimonio que dio a Última Hora.

Sus restos serán inhumados en su pueblo natal, donde recibirá el testimonio de toda una comunidad agradecida.