Docentes piden mayor inversión en educación y aumento salarial del 16%

La profesora Juana Larrea, dirigente sindical, informó que instalaron este miércoles la Carpa de debate en la Plaza de la Democracia, en el centro de la ciudad, para exponer las conclusiones de los diferentes departamentos y de las comunidades educativas del país, lo cual fue socializado con las gobernaciones y también con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Larrea sostuvo que "si no se transforman las realidades, si no se mejoran las infraestructuras y no existe inversión en cuanto a las necesidades básicas de los estudiantes, como alimentación, control sanitario, capacitación docente y conectividad, no habrá una transformación educativa".

Cuestionamientos

En ese sentido, cuestionó que el Ministerio de Educación y Ciencias está planteando una transformación educativa, pero para el presupuesto 2023 no está prevista una mayor inversión, con lo que la “transformación” caerá a espaldas de los docentes y los padres.

La educadora pidió suspender el proceso de transformación educativa por realizarse de manera improvisa y con imposiciones, como la utilización de una plataforma sin que se tengan las condiciones, ya que los docentes están pagando G. 300 por internet, además de las fotocopias.

De igual manera, sostuvo que se necesita una mayor inversión en educación y sentar y revisar qué es lo que se tiene que transformar.

Sobre el aumento del 16% faltante para llegar al salario básico profesional, manifestó que venían luchando para conquistar lo establecido en el estatuto docente y que aún falta el último reajuste para el 2023.

Sobre el punto, pidió que el reajuste sea para todos los docentes, sin discriminar, ya sea del 16% desde enero o de manera fraccionada para el próximo año.