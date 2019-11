Disputa por banca de Payo Cubas, Cartismo insiste en que corresponde a colorados

Aún no se tiene definido quién será el reemplazante de Paraguayo Cubas en el Senado.

La unidad que se consiguió para el juicio político y posterior pérdida de investidura del ahora ex senador de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas ya no se tuvo para la convocatoria del próximo legislador que asumirá el curul vacante.

El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, tras la expulsión de Payo Cubas convocó al senador suplente del Frente Guasu, Miguel Fulgencio Rodríguez, quien ya había reemplazado al senador esteño cuando fue suspendido. En ese momento también se generó el mismo reclamo entre los sectores.

Esta vez, la bancada del Frente Guasu aún no se pronunció sobre el tema ya que los senadores no se presentaron a la sesión extraordinaria por estar en desacuerdo con el pedido de pérdida de investidura.

Sin embargo, los que sí se mostraron en contra de la decisión de Llano fueron los senadores de Honor Colorado Antonio Barrios y Enrique Riera, quienes alegaron que en lugar de Cubas debe asumir un colorado, en este caso el oficialista Ramón Retamozo.

“La banca le correspondería a Retamozo, para el Partido Colorado, porque es el partido con más votos”, dijo Barrios a su salida de la sesión extraordinaria.

"Reivindicamos la banca para el Partido Colorado, somos la primera mayoría y esa banca debería ser del partido", señaló a su vez Riera, quien afirmó que se conversará con la bancada para realizar el reclamo.

Ante el caso de que no se llegue a un acuerdo pedirán como última instancia al Poder Judicial que se pronuncie sobre el tema. "Como funcionan las cosas en un Estado de derecho, si no estamos de acuerdo se hace un planteamiento, en primera instancia a la Justicia Electoral, y (de no encontrarse una respuesta) a la Corte Suprema para que sentencie", indicó.

Rodríguez fue convocado para su juramento el próximo jueves, mientras que Barrios afirmó que planteará el reclamo el lunes de la próxima semana en la reunión de la mesa directiva.

Con 23 votos a favor, 18 ausencias, tres abstenciones y uno por el rechazo, Cubas fue expulsado del Senado por uso indebido de influencias al agredir y amenazar a agentes policiales de Alto Paraná.

Cubas se suma a los ex senadores Óscar González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, quienes perdieron sus investidura para el periodo 2018-2023. En el caso de Jorge Oviedo Matto, el ex legislador renunció a su cargo por presión ciudadana.