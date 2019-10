Las imágenes fueron captadas en horas de la mañana en la Plaza Italia de Asunción, donde se produjo la convocatoria de los grupos sintechos y sintierras.

“Esta persona no representa el sentir de los manifestantes. Esta persona no es parte de alguno de estos grupos. No aprobamos este nivel de violencia”, explicó Rojas a Última Hora.

¡Protesta sí, violencia no!

Estas reprochables conductas que son apología al delito no deberían tener lugar en las marchas de los sintechos.

¡La Fiscalía debería tomar cartas en el asunto!#TelefuturoPy pic.twitter.com/6y1ZmZP87C — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) October 28, 2019

Integrantes de diferentes asentamientos iniciaron una jornada de movilizaciones que se extenderá por todo el mes de noviembre. Este grupo exige que ya no se realicen desalojos y que "cese la criminalización de las necesidades del pueblo”.

La movilización se inició en la Plaza Italia y llegó hasta la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Urbanismo, la Fiscalía General del Estado y el Congreso Nacional.

La marcha generó confusión, ya que se da en el mismo día en que integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizan a nivel país. Los campesinos no marcharon en Asunción, sino que realizaron volanteadas en la Plaza O'Leary y focalizaron sus acciones en el interior del país.

La FNC también aclaró que no tienen vinculación con el manifestante que formó parte de la convocatoria de los sintechos y sintierras del Departamento Central.

Desde el Ministerio Público explican que las expresiones de esta persona, que tomaron estado público, podrían considerarse como amenaza o apología al delito, cuya expectativa de pena es de hasta cinco años de prisión.