En contacto con Última Hora, Lourdes González, directora de Registros Públicos, señaló que los funcionarios remitieron una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde no hablan de una huelga, pero ante la prensa anuncian que sí habrá para fines de este mes.

En ese sentido, indicó que los funcionarios aprovecharon que tuvieron una semana de vacaciones para organizar una asamblea y aprobaron las medidas, por supuestamente negarle información sobre el presupuesto y la falta de modernización del sistema. “Mala gestión” e “incompetencia”, fue uno de los calificativos contra la directora.

La encargada de la Dirección explicó que el presupuesto lo recibe por lo general los primeros días de febrero, pero que ante la situación tuvo que terminar antes sus vacaciones y acudir a la institución para socializar el presupuesto con los funcionarios.

Sobre la reunión que mantuvo este miércoles con los funcionarios, mencionó que lo central fue relativo al presupuesto, pero también se habló de modernización y cambio de procedimientos.

Entretanto, relató que los funcionarios se molestaron por una propuesta que realizó con respecto al rubro de las bonificaciones, ya que el Sindicato de Funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos (Sifurep) prometió una bonificación de G. 1 millón a unos 1.200 funcionarios, sin importar cargo o responsabilidad, para los tres registros públicos, como el de Automotor, Registros Públicos y el de Marcas y Señales, que depende de la CSJ.

“Haciendo un cálculo rápido, imaginate el gasto de 1.200 funcionarios, cuánto da mensualmente y anualmente”, sostuvo.

Asimismo, especificó que en el presupuesto no tiene condiciones para pagar lo que solicitan, por lo que propuso el pago de bonificación solo a los funcionarios de la Dirección de Registros Públicos, sin incluir al Registro Automotor y a Marcas y Señales, que de hecho no depende de ellos.

“En ese momento empezaron a gritarme, de que yo soy una traidora. Yo no hice ninguna promesa y cómo estirar con cuchillo un presupuesto que no hay”, cuestionó.

Además, dijo que le da vergüenza que día a día se publique en los medios los beneficios con los que cuentan los funcionarios públicos y que se pidan más.

También puntualizó que algunos jefes cobraban la bonificación extra mensual y que se puede ampliar con el presupuesto actual, pero no va a alcanzar para pagar a 1.200 funcionarios.

Propuesta rechazada

La propuesta de la directora, que fue rechazada, fue que se pague de abril a diciembre G. 1 millón a los funcionarios que se encargan de calificar documentos, poner sellos y su firma, mientras que los puramente administrativos o de apoyo reciban G. 500.000 como bonificación mensual.

Sobre el concepto de la bonificación, aclaró que se llama bonificación por gestión registral, pero que bajo ese concepto los funcionarios deberían mantener al día las documentaciones.

“Si ustedes van a ganar este beneficio, obviamente que tiene que existir un compromiso con la ciudadanía de que los documentos tienen que ser despachados dentro del plazo, no es ganar más porque se me ocurre”, manifestó.

No obstante, en pocas palabras, se trata de una bonificación para que los funcionarios hagan bien su trabajo. Con la propuesta de la directora, unas 550 personas cobrarían una bonificación extra.

Sobre el momento electoral, dijo que no entiende de dónde viene ni procede el intento de cobro de la bonificación, pero que hay seguramente fuerzas externas que influyen para intentar dar el premio.

“Mi cargo es de confianza, estoy hasta que los ministros digan basta. Los años que he estado acá, nunca me han endilgado ningún hecho de corrupción, a diferencia de otros estamentos donde están dos o tres años y ya le salen los fatos. Yo al menos estoy con la conciencia tranquila”, afirmó.

Anuncio de huelga

Sindicalistas de la Dirección General de los Registros Públicos anunciaron una huelga por cuatro días desde el próximo 28 de febrero para exigir la renuncia de cabezas de la institución por la “mala gestión” e “incompetencia”, entre otros.

Elizabeth Caballero, secretaria general del Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos, habló al respecto en la mañana de este jueves con radio Monumental 1080 AM y dijo que ya están “cansados” y “hartos” de la crisis interna de la institución desde la pandemia.

Anunció que el gremio irá a huelga los próximos 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo sin afectar la atención de los servicios. Aseguró que la medida de fuerza se llevará a cabo fuera del horario laboral, de 6:00 a 7:10.

Piden la renuncia por “persecución”, “amedrentamiento” e “incompetencia” de la titular de la Dirección General de los Registros Públicos, Lourdes González; de la directora del Registro Inmobiliario, Mercedes Vera; de la encargada de Inmuebles, Diana Capetillo; de la vicedirectora, María Victoria Pavón de Soto, y de la jefa Verónica Vera.

“En 25 años de función no encontraron la solución y el trabajador lo que dice es: basta de este tipo de persecuciones, soluciones parche, de mentir a la ciudadanía y a la Corte por decir que está el 92% modernizado”, dijo sobre la institución la vocera sindical.

Manifestó que los funcionarios no pueden cumplir con los plazos de los trámites de certificados y escrituras debido a la precariedad en las condiciones laborales.

Habló de problemas para la digitación y digitalización de documentos porque no cuentan con instrumentos, tales como una computadora más avanzada y que las que hay denunció que “nunca tienen mantenimiento”. No tenemos ni bolígrafo, y si tenemos, al tercer uso ya no funciona”, reclamó Caballero.

La secretaria sindical añadió que “el sistema está totalmente desfasado”.

“Somos una institución que recauda alrededor de USD 60 millones a USD 100 millones al año. Entonces, la pregunta es por qué no podemos ser una institución moderna de primer mundo”, prosiguió.

Por último, agregó que ahora se encuentran con otro problema presupuestario “gravísimo” porque se recategorizaron cargos en Registros Públicos “en detrimento de trabajadores que ni siquiera ganan el salario mínimo”.

Los trabajadores realizaron manifestaciones esta semana por los mismos motivos expuestos. En julio pasado también habían llevado a cabo una huelga por cuatro días ante el incumplimiento del contrato colectivo.