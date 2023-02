Trabajadores de Registros Públicos anuncian nueva huelga

Lourdes González, secretaria general del Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos, habló al respecto en la mañana de este jueves con radio Monumental 1080 AM y dijo que ya están "cansados" y "hartos" de la crisis interna de la institución desde la pandemia.

Anunció que el gremio irá a huelga los próximos 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo sin afectar la atención de los servicios. Aseguró que la medida de fuerza se llevará a cabo fuera del horario laboral, de 6:00 a 7:10.

Piden la renuncia por "persecución", "amedrentamiento" e "incompetencia" de la titular de la Dirección General de los Registros Públicos, Lourdes González; de la directora del Registro Inmobiliario, Mercedes Vera; de la encargada de Inmuebles, Diana Capetillo; de la vicedirectora, María Victoria Pavón de Soto, y de la jefa Verónica Vera.

"En 25 años de función no encontraron la solución y el trabajador lo que dice es: basta de este tipo de persecuciones, soluciones parche, de mentir a la ciudadanía y a la Corte por decir que está el 92% modernizado", dijo sobre la institución la vocera sindical.

Manifestó que los funcionarios no pueden cumplir con los plazos de los trámites de certificados y escrituras debido a la precariedad en las condiciones laborales.

Habló de problemas para la digitación y digitalización de documentos porque no cuentan con instrumentos tales como una computadora más avanzada y que las que hay denunció que "nunca tienen mantenimiento". No tenemos ni bolígrafo, y si tenemos, al tercer uso ya no funciona", reclamó.

La secretaria sindical añadió que "el sistema está totalmente desfasado".

"Somos una institución que recauda alrededor de USD 60 millones a USD 100 millones al año. Entonces, la pregunta es qué por qué no podemos ser una institución moderna de primer mundo", prosiguió.

Por último, agregó que ahora se encuentran con otro problema presupuestario "gravísimo" porque se recategorizaron cargos en Registros Públicos "en detrimento de trabajadores que ni siquiera ganan el salario mínimo".

Los trabajadores realizaron manifestaciones esta semana por los mismos motivos expuestos. En julio pasado también habían llevado a cabo una huelga por cuatro días ante el incumplimiento del contrato colectivo.