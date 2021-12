Diputados quedaron sin cuórum antes de tratar proyecto para financiar el Censo 2022

Los diputados dejaron sin cuórum la sesión extraordinaria de este martes, en la cual no trataron los puntos más importantes del orden del día, como el proyecto para financiar el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, que ya cuenta con media sanción en el Senado y debe ser aprobado antes de fin de año a más tardar para asegurar su realización. Los miembros de la Cámara Baja tienen prevista una última sesión el miércoles de la próxima semana.

Según los datos, el proyecto de ley para el financiamiento del programa de fortalecimiento del sistema estadístico nacional de Paraguay establece un monto máximo de USD 43 millones, a ser prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con ese dinero se asegura lo necesario para el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, a través del cual se podrán obtener datos, entre otros, de la fecundidad en el Paraguay, promedios de defunción, migración, nacimientos, personas con discapacidad y el crecimiento poblacional.

Las tareas del censo ya debieron llevarse adelante desde el mes de octubre de este año, por lo que su realización ya se encuentra atrasada. Muchos senadores habían calificado de fracaso el Censo del 2012, por lo que consideran fundamental un nuevo relevamiento de datos, para saber la situación actual del país.

La iniciativa ya cuenta incluso con dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que aconsejan su aprobación.

De igual manera, se encontraba el proyecto del diputado Hugo Ramírez, el cual busca sectorizar a los no vacunados en lugares públicos y privados, estableciendo multas para los locales que no exijan los carnets de vacunación. Ante fuertes críticas y la oposición de varios sectores empresariales, se hablaba que, de ser tratado, sería rechazado.

Los legisladores, entre otras cosas, decidieron aplazar el proyecto de ley “De los juegos de azar y su regulación”, el cual despertó una fuerte crítica de los sectores afectados, ya que no fueron consultados que explotan los juegos.

En ese sentido, expresaron los sectores que están a favor del cambio de la ley que data de 1997, pero no de la manera en la que pretenden, sin transparencia, poco claros, sin ser consultados y de manera inconstitucional, generando desigualdades.

Mientras se desarrollaba la sesión extraordinaria, los diputados decidieron convocar a otra extraordinaria, con el objetivo de elegir al defensor del Pueblo adjunto, pero nuevamente no lograron ponerse de acuerdo y elegir a uno de los ternados, por lo que solo perdieron el tiempo y dejaron de lado los demás puntos del día.

Los colorados, en su mayoría, propusieron a Rafael Ávila y tuvieron el apoyo de liberales llanistas, pero no lograron la mayoría calificada de dos tercios. Los demás ternados no fueron siquiera mocionados, ya que la oposición tampoco cuenta con los votos y no hay hasta el momento un acuerdo.

Los diputados opositores sostienen que el Partido Colorado busca copar todos los cargos y que la Defensoría del Pueblo debería pertenecer a un candidato de otro partido.