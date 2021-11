Diputado plantea que no vacunados sean excluidos de Ley de Gasto Cero

Ortiz pretende que el Estado paraguayo solo conceda la cobertura necesaria a aquellos pacientes que cuenten con al menos una dosis de la vacuna anti-Covid. En un escrito presentado al Congreso Nacional, consideró “oportuno y auspicioso presentar este proyecto de ley”.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, al menos 20% de los poco más de 3 millones de vacunados todavía adeudan su segunda dosis para completar el esquema de inmunización contra el coronavirus.

Existe una diferencia de 665.936 vacunados que aún no se pusieron la dosis de refuerzo, de las 3.171.685 personas que recibieron al menos una dosis. Incluso, ante escasa vacunación, Paraguay evalúa si recibe o no más dosis para que no venzan.

Desde Salud Pública reportaron que la semana pasada el número de hospitalizados por coronavirus creció en un 37% y que de esa cantidad un 90% de internados en Terapia Intensiva son personas que no recibieron aún la dosis anti-Covid.