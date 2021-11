Medio millón de vacunados aún no se pusieron la segunda dosis

Existe una diferencia de 665.936 vacunados que aún no se pusieron la dosis de refuerzo, de las 3.171.685 personas que recibieron al menos un pinchazo anti-Covid.

De ese número total de pendientes, alrededor de medio millón de vacunados están llamados –desde hoy al viernes próximo– a recibir el segundo disparo de algunas de las ocho plataformas que fueron aplicadas hasta el 18 y 25 de octubre, de acuerdo con el último calendario del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y que se expone en la infografía de arriba.

Por primera vez, esta semana en los distintos vacunatorios habilitados aplicarán tanto la primera dosis como el segundo y el tercer pinchazo de refuerzo.

La aplicación de 1ª dosis proseguirá con la población de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer; en tanto que para las personas de 18 años y más estarán disponibles el resto de los biológicos (AstraZeneca, Sputnik V, CoronaVac y Sinopharm).

La estrategia de aplicación de una tercera dosis de refuerzo, después de tener completo el esquema de vacunación anti-Covid, inició con las personas vulnerables y aquellas que están altamente expuestas al virus, como el personal de salud.

Ahora, los mayores de 18 años de edad que hayan completado el esquema de vacunación hasta el 30 de junio, según plataforma, en Paraguay o en el extranjero, podrán acceder a la dosis de refuerzo –desde hoy al viernes próximo–, en el horario establecido en cada centro de inoculación habilitado y sin tener en cuenta la terminación del número de cédula de identidad.

Para verificar los centros de vacunación, así como los horarios, ingresar a la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP) www.vacunate.gov.py.

Según la vacuna con la que la persona fue inmunizada, recibirá AstraZeneca o Pfizer como dosis de refuerzo. La aplicación de esta tercera dosis cuenta con evidencia científica y fue aprobada por el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (Cotenai), conforme informan desde la cartera sanitaria.

El ministro de Salud, Julio Borba, señaló que Paraguay no tiene una brecha tan ancha como sí otros países de la región, entre los que deben recibir la segunda dosis.

Sopesó que como se redujeron los contagios se tiende a pensar “que esto ya se terminó” y que la pandemia es algo del pasado.

“Todos los días se está demostrando con la cantidad de fallecidos que tenemos y que en gran porcentaje –por no decir todos– son pacientes no vacunados. Los seis que fallecieron hace unos días, no estaban vacunados ninguno; los pacientes que están en terapia el 80 al 85% no están vacunados”, enumeró en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Lo que hace la vacuna –dijo– es proteger en un 90 al 95% de las formas graves de la enfermedad. “Tenemos que entender que para salir de esta situación deberíamos estar vacunados todos”, sostuvo.