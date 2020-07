Diputado García confirma que tercer test dio negativo al Covid-19

El legislador comentó a Monumental 1080 AM que tuvo que realizarse tres pruebas, ya que la segunda fue dispar para Salud y por ello, le volvieron a someter al test durante este domingo.

"Me hice la tercera prueba y me comunicaron el resultado negativo cerca de la medianoche. La primera prueba que me hice supuestamente tiene una alta carga viral, pero las dos siguientes que analizaron en Laboratorio Central resultaron negativas, ni los mismos laboratorios creían", dijo el legislador a la emisora radial.

Aparentemente, se registró una confusión en un laboratorio privado, cuyo nombre evitó mencionar el legislador para evitar mayores polémicas.

El diputado participó el viernes pasado de unas reuniones en Encarnación y, a su regreso a Asunción, se enteró del primer resultado, el cual dio positivo.

García se realizó la prueba como un protocolo prequirúrgico, incluso no tenía síntomas, según explicó.

Ante el hecho, el legislador decidió comunicar a las personas con quienes tuvo contacto en Encarnación, pero señaló que le llamó mucho la atención que en Itapúa ya manejaban los datos, e incluso prepararon una conferencia de prensa para anunciar el caso.

“Lo preocupante acá es el manejo de la información, porque si esto no se filtraba y a lo mejor me hacía de vuelta el test, tranquilamente se apagaba todo este revuelo”, expresó el legislador a la emisora radial.

El diputado cuestionó que Salud Pública, específicamente el viceministro de Salud, Julio Rolón, haya actuado de esa manera, sin antes haberse comunicado con él, para luego comunicar al resto.

“Lastimosamente para el sábado yo ya era considerado un asesino, un soberbio por haberme ido a Encarnación, se manipuló la información para emitir un mensaje político”, refirió.

García reiteró su molestia acerca del proceder de Salud Pública y pidió a las autoridades del sector manejar mejor la información para evitar llegar a este tipo de casos.

Debido al primer resultado del legislador, todos los allegados y los que tuvieron contacto con el diputado en los últimos días fueron enviados a cuarentena sanitaria.

Asimismo, la Cámara de Diputados restringió el ingreso de personas de manera momentánea.