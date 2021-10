El diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Sergio Rojas accedió a una comunicación con radio Monumental 1080 AM este jueves y aseguró que su esposa, la ingeniera Patricia Cantero, no tiene cuentas pendientes con la Subsecretaría de Estado de Tributación ( SET ).

La mujer fue salpicada en el esquema de utilización de facturas falsas, que involucra a 17 municipios y una Gobernación. Según la investigación de Tributación, la mujer utilizó facturas de contenido falso para justificar gastos.

El legislador comentó que su esposa es ingeniera civil y se dedica a la construcción. Sobre este punto, manifestó que, aparentemente, fueron los proveedores de su esposa los que incurrieron en las irregularidades, "por no estar al día con Tributación".

Nota relacionada: Nueva megaevasión involucra a más de 100 empresas y 1.600 facturas

"Cuando la SET le notificó eso en el pasado, (ella) se rectificó completamente", aseguró el diputado llanista.

Asimismo, dijo que las publicaciones contra su esposa tienen un tinte político.

Embed Diputado Sergio Rojas: "Mi esposa no clonó ni falsificó facturas"



El legislador comentó que su esposa es dueña de la empresa ConstruSur y que el problema surgió con las empresas proveedoras que no pagaron "impuestos".



"Cuando la SET notificó, se rectificó".#AM1080 pic.twitter.com/LAeCFJ791t — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 21, 2021

"Esto es más que un morbo. Si ella no hubiera sido mi esposa, no hubiera sido noticia. Los G. 3.000 millones (de megaevasión) son de las facturas de terceros. Pero se ha rectificado eso. Cuando la SET le notificó, ella ha rectificado. El problema no es con ella, sino contra terceras empresas", insistió.

Una publicación de Última Hora, de junio de 2019, señaló que Patricia Cantero, propietaria de la firma de construcción Construsur (Constructora del Sur), tuvo contratos con casi todos los municipios de Central y también en Asunción.

Le puede interesar: Esposa de diputado fue adjudicada con obras por G. 15.000 millones

En ese entonces, la ingeniera civil había ganado en cuatro años, contratos por más de G. 3.550 millones con la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

Mientras que con otros municipios, especialmente de Central, donde domina el llanismo, había facturado alrededor de G.15.446 millones.

Pero, el diputado Sergio Rojas, aseguró que su esposa trabaja con empresas del sector privado y público, en un 50 y 50%.