Diputado Carlos Noguera se llama a silencio y genera sospechas

El diputado Carlos Noguera genera sospechas debido a que no sienta una postura sobre el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Uno de los votos claves para que se defina el juicio político a Sandra Quiñónez es del diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Carlos Noguera, quien hasta el momento no emitió postura alguna y aseguran que se mantiene en silencio, por lo que levanta varias sospechas.

Desde que se inició el estudio del libelo acusatorio, el pasado domingo 23 de julio, el parlamentario participó de las sesiones solo de forma virtual, a solas, sin contestar las llamadas telefónicas y tampoco pudo ser encontrado en su vivienda, informaron en Telefuturo.

Además de su sospechosa actitud que demuestra en los últimos días, también llama la atención el repentino crecimiento económico del parlamentario, que fue denunciado por pobladores de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná, de donde es oriundo.

Asimismo, también se denunció que el político tendría vínculos con el conocido narco Reinaldo Cucho Cabaña, quien —aseguran— sería uno de sus testaferros. Por esto, según trascendió, se negaría a votar a favor del juicio político para evitar ser involucrado en la causa.

En incógnita el voto de María de las Nieve López

En segundo lugar, aún no está definido el voto de la liberal María de las Nieve López, quien por su parte busca ser reelecta en las elecciones 2023 como diputada por la Concertación Nacional. El núcleo político ya había advertido que quienes no voten a favor del juicio político no podrán postular a cargos dentro de la plataforma de partidos opositores.

Entretanto, el ex intendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez, esposo de la diputada liberal, fue imputado por el fiscal Luis Piñánez por lesión de confianza el 30 de setiembre de 2019. El perjuicio que se le atribuye al marido de la diputada es de más de G. 1.000 millones.

Nota relacionada: Tratan a María de las Nieve y Noguera de "corruptos" y "sinvergüenzas"

El voto de López también es clave en la Cámara de Diputados para definir el pedido de juicio político, pero aparentemente lo que también la mantiene en tregua es que la Fiscalía, a cargo de Quiñónez, tiene plazo hasta noviembre de este año para presentar la acusación en contra de su esposo.

Además, pobladores de un asentamiento de J. Augusto Saldívar denunciaron en junio pasado ante los medios que la parlamentaria liberal les exigía a cada familia unos G. 80 millones por un predio que ella aseguró que acababa de comprar.

No obstante, los vecinos refieren que corroboraron con Registros Públicos y constataron que la diputada no cuenta con los títulos de propiedad. Mientras tanto, ella asegura que compró el inmueble, pero negó haber exigido la suma de dinero.

Especulaciones en torno a los votos que podrían torcer la balanza

Tanto María de las Nieve López como Carlos Noguera fueron acusados por sus colegas de recibir USD 50.000 a cambio de sus votos. El presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón, señaló al respecto que hay dinero del crimen organizado en medio de las negociaciones.

El estudio del libelo acusatorio para el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quedó postergado nuevamente hasta el próximo lunes en la Cámara de Diputados, mientras se espera que los liberales puedan finalmente sentar postura.

Causales del juicio político a Sandra Quiñónez

Entre las 11 causales que pesan para pedir el juicio político a la fiscala general del Estado están su blindaje al ex presidente de la República, Horacio Cartes, debido a su inacción ante hechos de corrupción y otros que lo involucran.

Asimismo, también se incluyen su inacción en el caso del conocido "cambista de los cambistas" y hermano del alma de Cartes, Darío Messer; así como la falta de acción con relación a los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

También se menciona la inacción de la Fiscalía para la recuperación de activos, de acuerdo con un informe de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), y la ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa del Ministerio Público.

Lea también: María de las Nieve y Carlos Noguera, los votos claves del juicio político

Además, el libelo acusatorio también menciona la impunidad en el caso del homicidio de Rodrigo Quintana en el ataque al PLRA; ante el fallido Metrobús; y la impunidad en casos de corrupción dentro de las intendencias y gobernaciones.

Varios parlamentarios anunciaron que en caso de que no prospere el pedido de juicio político con el actual libelo acusatorio que ya fue presentado en la Cámara Baja, volverán a analizar e incluir nuevas causales contra Quiñónez.

La titular del Ministerio Público fue foco de atención desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya declarado al ex presidente de la República Horacio Cartes como "significativamente corrupto" y le prohibió su entrada al país norteamericano.