Ana Girala, fiscala que lleva el caso, dijo que al principio se creía que lo ocurrido era robo agravado, pero ahora hablan de un plan de asesinato y que el autor intelectual sería Martín Antonio Vera, un camionero que Wilma conoció hace aproximadamente un año y que está prófugo.

Esta nueva hipótesis cobra más fuerza, luego de que Vera no apareciera para saber del estado de la embarazada tras lo ocurrido.“Él no aparece, no se preocupó, no se manifestó, ni se comunicó con la mamá de la víctima y la noticia fue pública”, refirió en contacto con Monumental 1080 AM.

Wilma había sido citada por su pareja, que se encontraba en un taller en San Lorenzo, para darle dinero para unos estudios prenatales. Pero, antes de concretarse el encuentro, ella fue atacada sobre la calle Avelino Martínez casi Arsenales.

La Policía Nacional detuvo a Marco Brítez Armoa, de 26 años, y Roque Javier Vera, de 43. La agente fiscal dijo que uno de ellos tenía fotografías de la mujer, lo que hace sospechar que alguien se las entregó para identificar a quién disparar.

Con esto, dijo, están casi seguros de que los dos hombres fueron directamente para atentar contra la vida de la embarazada. “Podríamos asegurar que fueron con intenciones de matarla”, acotó.

Martín Vera tiene antecedentes por robo agravado (año 2006), posesión y tenencia de estupefacientes y drogas peligrosas (año 2014) y robo con resultado de lesión grave (año 2014).

Los delincuentes habían despojado a la mujer de su celular, además de su cartera con documentos personales y dinero en efectivo.

Embarazada baleada y sus gemelos se recuperan

Pese al desafortunado episodio que le tocó vivir, la mujer de 30 años se recupera favorablemente en el Hospital de Trauma.

Ella está lúcida y con un cuadro estable, al igual que sus gemelos con tres meses de gestación. La víctima es madre de otros cuatro niños, entre ellos también otro par de gemelos.